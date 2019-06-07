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Путин допустил, что Майкл Калви может быть невиновным

17:20, 07.06.2019
Путин допустил, что Майкл Калви может быть невиновным
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского экономического форума впервые публично прокомментировал дело основателя Baring Vostok Майкла Калви.

«Калви инкриминируют, как известно, хищение 2,5 млрд руб. Некоторые, в том числе из здесь присутствующих, утверждают, что это не так. Может быть», — цитируют его «Ведомости».

Он отметил, что в деле должны разобраться правоохранительные органы.

Путин также заявил, что инвесторам надо ориентироваться на действующее российское законодательство.

«Не воруй, веди себя прилично — и дело с концом!» — подчеркнул он.

Ранее основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви сообщил своим адвокатам, что сожалеет о том, что «его запланированная поездка на ПМЭФ, по-видимому, не состоится по не зависящим от него причинам».

Сейчас бизнесмен находится под домашним арестом. Калви обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

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