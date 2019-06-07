Путин допустил, что Майкл Калви может быть невиновным

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского экономического форума впервые публично прокомментировал дело основателя Baring Vostok Майкла Калви.

«Калви инкриминируют, как известно, хищение 2,5 млрд руб. Некоторые, в том числе из здесь присутствующих, утверждают, что это не так. Может быть», — цитируют его «Ведомости».

Он отметил, что в деле должны разобраться правоохранительные органы.



Путин также заявил, что инвесторам надо ориентироваться на действующее российское законодательство.

«Не воруй, веди себя прилично — и дело с концом!» — подчеркнул он.

Ранее основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви сообщил своим адвокатам, что сожалеет о том, что «его запланированная поездка на ПМЭФ, по-видимому, не состоится по не зависящим от него причинам».

Сейчас бизнесмен находится под домашним арестом. Калви обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».