Пойманный через 7 лет топ ФСС Татарстана оспаривает свой арест

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Верховный суд Татарстана рассмотрит жалобу защиты на арест бывшего замначальника казанского филиала Фонда соцстраха в Татарстане Алексея Белякова. После задержания сотрудниками ФСБ в Новороссийске на квартире близкой знакомой суд Казани избрал ему самую жесткую меру пресечения.

В федеральном розыске Беляков находился 7 лет. Успел скрыться еще до возбуждения уголовного дела и получил заочное обвинение в организации преступного сообщества, злоупотреблении полномочиями и двух мошенничествах с социальными выплатами и ущербом в 81,3 млн рублей по «делу декретниц». Приговор по этому делу в отношении 10 других фигурантов пока не вынесен.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

На заседании по аресту задержанный признался, что знал о розыске и в ближайшее время сам собирался явиться к следователю, потому что устал скрываться. При обыске по месту проживания Белякова в Новороссийске были изъяты поддельные документы и банковские карты, оформленные на третьих лиц.

На днях на брифинге в МВД Татарстана было заявлено — силовикам известно местонахождение еще одного заочно обвиняемого по этому делу — уроженца Грузии и бывшего хирурга-маммолога горбольницы №7 Казани Гиа Чухуа, объявленного в международный розыск еще 7 лет назад.