Делегация Афганистана приедет в Казань для обсуждения строительства ж/д

Фото: Руслан Ишмухаметов

На саммит «Россия — Исламский мир: KazanForum 2025» в Казани приедут представители афганского движения «Талибан». Они планируют обсудить строительство Трансафганской железной дороги, соединяющей Россию, Центральную и Южную Азию. Длина этой транзитной дороги составит 573 км. Об этом сообщили «Известия».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Спецпредставитель президента России по Афганистану заявил, что в будущем возможно развитие отношений между двумя странами через строительство газопроводов для экспорта туркменского и российского топлива.

На KazanForum также ожидается визит экс-президента Туркменистана. В этом году заявки на участие в мероприятии подали представители 87 стран.

На Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» ожидают высокопоставленных гостей из 87 стран. В частности, участие подтвердили экс-президент Туркменистана, премьер-министр Малайзии и представитель королевской семьи Катара. По линии ведомств уже запланированы 50 соглашений, бизнес должен заключить «сильно больше». Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина