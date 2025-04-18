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Банк России опубликовал курс валют с 19 апреля

17:50, 18.04.2025
Банк России опубликовал курс валют с 19 апреля
Фото: Реальное время

Банк России опубликовал официальный курс валют с субботы, 19 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар опустился на 0,88 рубля, евро — на 1,03 рубля, юань — на 0,1 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 81,14 рубля;
  • евро — 92,22 рубля;
  • юань — 11,09 рубля.

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