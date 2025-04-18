Банк России опубликовал курс валют с 19 апреля
Банк России опубликовал официальный курс валют с субботы, 19 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар опустился на 0,88 рубля, евро — на 1,03 рубля, юань — на 0,1 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 81,14 рубля;
- евро — 92,22 рубля;
- юань — 11,09 рубля.
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