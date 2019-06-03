В Кремле признали, что хотели бы видеть основателя Baring Vostok Калви на ПМЭФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль хотел бы видеть основателя Baring Vostok Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме, сообщают «Ведомости».
Сейчас бизнесмен находится под домашним арестом. Калви обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».
Напомним, ранее компания совладельца банка «Восточный» Артема Аветисяна «Финвижн Холдингс» потребовала немедленного исполнения решения Амурского арбитража, который обязал структуру фонда Baring Vostok продать 9,99% акций банка. Уголовное преследование основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви связано именно с заявлением Аветисяна.
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