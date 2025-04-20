Россия увеличила импорт южнокорейских автомобилей в 1,6 раза — до $72 млн

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По данным корейской статслужбы, Россия в марте нарастила закупки южнокорейских автомобилей в годовом выражении в 1,6 раза, достигнув максимального за год показателя в $72 миллиона.

По итогам месяца страна заняла 12-е место среди покупателей южнокорейского экспорта, поднявшись с 22-го места годом ранее.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В пятерку крупнейших импортеров вошли США, Канада, Австралия, Кыргызстан и Великобритания.

Напомним, что российские покупатели в 2024 году продолжали делать ставку на автомобили из Китая, оставив позади привычные предпочтения немецких, японских и корейских марок.

Матвей Гавриков