Глава ДНР Пушилин прокомментировал инициативу Украины о конфискации имущества у тех, кто получит паспорт России

Глава ДНР Денис Пушилин в кулуарах ПМЭФ высказался относительно инициативы украинских депутатов конфисковать имущество у тех жителей республики, которые получат российский паспорт.

— Не очень хорошая идея. Не очень здравая и абсурдная, — коротко ответил Пушилин корреспонденту «Реального времени».

Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова продолжила тему. «Здравый смысл и логика должны победить, и данный законопроект не будет принят. Он содержит нормы, которые нарушают и Конституцию Украины, и международное право в части защиты права собственности. Есть надежда на влияние международных организаций и сохранение остатков логики. Это больше похоже на предвыборный пиар. Это игра на симпатии радикального элемента в украинском обществе», — заметила Никонорова.



Она подчеркнула, что было подано несколько тысяч заявок на российский паспорт. Миграционная служба принимает по 400—500 заявок в день, со слов министра.

Также Никонорова прокомментировала работу президента Украины Владимира Зеленского. «Пока у Зеленского демонстрируется желание конструктива, но каких-то ощутимых результатов нет. Поэтому будем смотреть, как реализуются его инициативы», — рассуждает Никонорова.

Делегация ДНР впервые принимает участие в ПМЭФ. Никонорова подчеркнула, что пока никаких соглашений не планируется. Делегация обзаводится полезными контактами.