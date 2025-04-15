Поработали над ошибками: татарстанская промышленность растет быстрее российской

Фото: Реальное время

В первые месяцы 2025 года промышленность Татарстана демонстрирует более уверенную динамику роста, чем год назад, и значительно опережает общероссийские показатели. Индекс промышленного производства в республике по итогам января — февраля составил 105%, в России — 101,2%. Динамичнее всего в регионе растут мебельное производство, металлургия и производство резиновых и пластмассовых изделий. Серьезно сократилось производство одежды, готовых металлических изделий и электрического оборудования.

Индекс промышленного производства в сфере обработки достиг 110,9%

За первые два месяца 2025 года в республике было отгружено товаров и услуг в промышленности на сумму 877 млрд рублей. За два месяца прошлого года этот показатель составлял 766,3 млрд рублей.

Индекс промышленного производства (ИПП) по итогам двух первых месяцев 2025 года составил 105%, говорится в материалах Татарстанстата. При этом индекс промышленного производства в обрабатывающих отраслях достиг 110,9%. А в сфере добычи полезных ископаемых по-прежнему наблюдается падение производства (95,9%).



В январе — феврале 2025 года в Татарстане было отгружено товаров и услуг в промышленности на сумму 877 млрд рублей: 659 млрд рублей — в обрабатывающих производствах и 162,5 млрд рублей — в сфере добычи полезных ископаемых.

В январе — феврале 2025 года в Татарстане было отгружено товаров и услуг в промышленности на сумму 877 млрд рублей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Основной вклад в экономический рост традиционно вносят производство кокса и нефтепродуктов (210,6 млрд рублей), химических продуктов и веществ (90,7 млрд рублей) и производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (60,1 млрд рублей). Также Татарстан демонстрирует хорошие обороты в производстве пищевых продуктов (56,8 млрд рублей), резиновых и пластмассовых изделий (37 млрд рублей), компьютеров, электронных и оптических изделий (18,5 млрд рублей) и электрического оборудования (14,2 млрд рублей).

Первую половину 2024 года промышленность Татарстана демонстрировала слабые показатели, в январе 2024 года ИПП был 100%, в феврале прошлого года 100,9% — фактически это означало стагнацию промышленного производства.

В мае 2024 года было зафиксировано падение промпроизводства к соответствующему месяцу прошлого года. Но с осени ситуация неожиданно, несмотря на рост ключевой ставки, изменилась, И в сентябре промышленность Татарстана выросла на 13,1% к аналогичному периоду 2023 года, в октябре — на 14,1%, в декабре — на 12,5%. В совокупности это позволило значительно улучшить показатели по итогам года и достичь ИПП в размере 105%.



Реальное время / realnoevremya.ru

Январь и февраль 2025 года оказались для промышленности Татарстана более успешными, нежели аналогичные месяцы прошлого года: индекс промышленного производства в январе 2025 года составил 104,9%, а в феврале 2025-го — 105,6%.



Лучше всего в начале года в Татарстане росли: производство мебели (+28,9%), металлургическое производство (+28%), производство резиновых и пластмассовых изделий (+26,7%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+19,7%), химических веществ и продуктов (+8,5%).

Лучше всего в начале года в Татарстане росло производство мебели (+28,9%). Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Топ-10 наиболее динамично растущих отраслей промышленности Татарстана

Отрасль Индекс промпроизводства 1 Производство мебели 128,9% 2 Производство металлургическое 128% 3 Производство резиновых и пластмассовых изделий 126,7% 4 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 119,7% 5 Производство химических веществ и продуктов 108,5% 6 Производство пищевых продуктов 107,3% 7 Производство кожи и изделий из кожи 106,2% 8 Производство бумаги и бумажных изделий 104,7% 9 Производство прочих готовых изделий 103,6% 10 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группы 101,9%

В январе — феврале 2025 года падение произошло в сфере производства одежды (-33,1%), производстве готовых металлических изделий (-15,9%), электрического оборудования (-14%), текстильных изделий (-13,9%) и лекарственных средств и материалов (-10,9%).

В январе — феврале 2025 года падение произошло в сфере производства одежды (-33,1%). Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Топ-5 отраслей промышленности Татарстана, продемонстрировавших падение

Отрасль Индекс промпроизводства 1 Производство одежды 66,9% 2 Производство готовых металлических изделий 84,1% 3 Производство электрического оборудования 86% 4 Производство текстильных изделий 86,1% 5 Производство лекарственных средств и материалов 89,1%

Кроме того, сократились производство компьютеров, электронных и оптических изделий (93,8%) и обработка древесины (90,6%).

Более позитивная динамика, чем год назад

— Динамика промышленного производства Республики Татарстан за первые два месяца выглядит более позитивной, по сравнению с динамикой за аналогичный период 2024 года, в связи с более высокими темпами производства в обрабатывающем секторе (+10,9% при 3,2% ранее), — комментирует младший директор по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Владислав Бухарский.

«Если посмотреть на структуру обработки, то среди ключевых отраслей (более 5% в структуре обработки) заметную динамику показали производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+19,7%) и производство химических веществ и продуктов (+8,5%). В начале 2024 года в особой экономической зоне «Алабуга» состоялась церемония открытия завода по выпуску тентованных магистральных полуприцепов Wagnermaier, это, по всей видимости, сейчас отражается на статистике. В части химического сектора динамика, скорее всего, связана с расширением производства удобрений. Среди менее значимых отраслей (менее 5% в структуре обработки) можно выделить производство резиновых и пластмассовых изделий (+26,7%), металлургическое производство (+28%) и производство мебели (+28,9%)», — прокомментировал эксперт.

Среди ключевых отраслей заметную динамику показало производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+19,7%). предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В среднем по России динамика промышленного производства за январь — февраль 2025 года скромнее, чем в Татарстане (+1,2% к январю — февралю 2024 года против 5%). Сдерживает промышленное производство снижение в добывающем секторе (-3,5%) и обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха (-4,8%). Снижение в добывающем секторе складывается за счет тенденций в добыче нефти и газа. В тоже время обработка (+5%) остается драйвером роста промышленного сектора.

В структуре обрабатывающего сектора наиболее заметными темпами растут производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+27,1%) и производство прочих транспортных средств и оборудования (+35%). В первый сектор входит не только гражданская продукция, но и продукция, связанная с ВПК и импортозамещением. Динамика второго сектора определяется в том числе поддержкой производства ключевой продукции авиастроения, судостроения, производства железнодорожной техники, а также наличием государственного оборонного заказа, поясняет Бухарский.

По данным прогноза Минэкономразвития на 2025—2027 годы рост промышленного производства в России в 2025 году по базовому сценарию составит +2% к 2024 году, что ниже темпов, сложившихся по итогам 2024 года (+4,6%).

Татарстан в пятерке сильнейших регионов ПФО по динамике промпроизводства

Лидерами роста промышленного производства в ПФО стали Удмуртская Республика (112,7%), Ульяновская область (107,3%) и Чувашская Республика (106,6%), отметил экономист, глава компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов. Татарстан занял в округе пятое место с индексом 105%, а в Башкортостане зафиксировано падение — 98,3%.

— Сдерживающим фактором промышленного производства в России стало снижение добычи полезных ископаемых по итогам двух первых месяцев 2025 года на 3,5%, в Татарстане добыча снизилась на 4,1%. Однако это компенсировалось существенным ростом производства обрабатывающей промышленности. В России — 5%, в Татарстане — 10,9%, — прокомментировал Шайахметов. — Лидером роста в ПФО в обрабатывающей промышленности стала Удмуртия (33,7%).

В Башкортостане, по его словам, несколько иная ситуация: добыча полезных ископаемых увеличилась на 0,9%, а объем обрабатывающих производств сократился на 1,7%.

«Следует ожидать, что в этом году темпы роста промышленного производства в России не превысят 2%, а в обрабатывающих производствах — 2,5—3%. С учетом негативных внешнеэкономических факторов, в частности разгорающейся мировой торговой войны, ожидается снижение добычи полезных ископаемых. Хотя, если по внешнеторговым пошлинам будет достигнута разумная договоренность, то мировые рынки оживятся, что благотворно отразится на объемах торговли энергоресурсами. Но это пока маловероятный сценарий», — прогнозирует экономист.





Исключать падение в ряде отраслей нельзя

— Ситуация в промышленности республики в начале года может быть связана с несколькими факторами — в первую очередь с улучшением спроса на продукцию в некоторых отраслях, благоприятным этапом развития в них. Также это может быть связано с продолжением процесса импортозамещения, началом производства новой продукции. Возможно, что принесла пользу работа по повышению эффективности в промышленности, это дало возможность увеличить объем производства. Не исключено, что компании республики вышли на новые рынки, это сказалось на сбыте их продукции, дало возможность увеличить ее производство, — говорит ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Также на такую динамику могли повлиять различные меры поддержки со стороны государства и республики, в частности предоставление льгот и государственные закупки продукции.



В январе — феврале 2025 года в России выросло производство транспортных средств и оборудования на 35%; готовых металлических изделий на 27,1%; химических веществ и химических продуктов на 4,4%. Однако также в ряде отраслей Росстат зафиксировал снижение производства в январе — феврале 2025 года, так, на 7,7% сократилось производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; на 3,2% снизилось производство металлургической продукции, перечисляет Баранов.

«Утверждать, что вся промышленность страны в 2025 году будет только расти, нельзя, ситуация будет разнонаправленной: какие-то отрасли будут увеличивать производство, а какие-то отрасли уменьшат выпуск продукции. Ситуация будет зависеть от спроса как на внутреннем рынке, так и на внешних. Также это будет зависеть от макроэкономических факторов, изменения курсов валют, мер регулирования экономики в целом и конкретных отраслей», — объясняет аналитик.