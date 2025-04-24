Казанский суд отправил в СИЗО отставного полковника СК Закирова

Фото: Ирина Плотникова

В Казани до 22 июня арестовали бывшего руководителя отделов СК по Приволжскому району Казани и Арскому району РТ Эдуарда Закирова. Такое решение в отношении обвиняемого в превышении должностных полномочий только что вынес Советский райсуд Казани. На заседании полковник в отставке настаивал — незаконных действий не совершал, и очень удивлен, почему вопросы к решениям отдела, что проверялись центральным аппаратом СК и прокуратурой в 2024-м, появились лишь через год, передает с заседания журналист «Реального времени».

Интересы задержанного представляли адвокаты из числа бывших сотрудников СК — Эдуард Гайнуллин и Айрат Уразманов. Они пытались выяснить у следователя — отменены ли на данный момент те процессуальные решения по трем делам Приволжского отдела СК, которые, по версии силовиков, были незаконными. В ответ старший следователь 2-го отдела Следкома по РТ Альфия Мустафина заявила — данные решения отменены руководством Следкома. Даты назвать не смогла, но отметила — это было в 2025 году. Защитники поинтересовались: по какой причине эти постановления об отмене не приобщены к материалам ходатайства.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Позиция следователя — на данной стадии не время — возмутила самого Эдуарда Закирова. Его адвокат просил приостановить рассмотрение ходатайства об аресте до предоставления тех самых решений, полагая, что именно они легли в основу преследования полковника СК в отставке, однако суд посчитал нужным продолжить заседание.

Адвокаты заявляли о незаконности преследования их клиента ввиду истечения сроков проверки, начатой 11 апреля и ни разу не продлевавшейся (иных документов в суд не представлено), а также об отсутствии оснований для предъявления претензий за начало уголовного преследования по трем делам. На тот момент, по их мнению, говорить о заведомой незаконности возбужденных дел не приходилось.

По версии силовиков, еще 29 февраля 2024 года следователь Скрипников по указанию своего начальника Закирова, превышая должностные полномочия, возбудил два дела на некоего Хусаинова по статьям о незаконном образовании юрлица (ст. 173.2 УК РФ) с предоставлением в июле 2010-го сведений о подставном лице в компании ТД «Проммаш» и незаконном сбыте средств электронных платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Вероятно, речь идет об АО «Торговый дом «Проммаш», где Зуфар Хусаинов является директором. В настоящее время организация числится действующей, специализируется на оптовой торговле машинами и приборами, но имеет московскую прописку.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В рамках прокурорской проверки было установлено — вышеуказанные дела возбуждались незаконно, поскольку первая статья появилась в УК лишь в декабре 2011 года, а редакция ч. 1 ст. 187 УК вообще не предусматривала уголовную ответственность за сбыт электронных средств платежей.

При этом 6 марта 2024-го по указке шефа тот же следователь, как полагают в СК и ФСБ, «без наличия достаточных оснований» возбудил дело в отношении Зуфара Хусаинова — теперь по мошенническому хищению имущества на 20,3 млн рублей фирмы «Газкомплектсервис Казань». Тогда как, по версии дела против самих следователей, отношения между «Проммашем» и «Газкомплектсервисом» и их спор носили гражданско-правовой характер.

В рамках данного дела о мошенничестве 24 марта 2024-го Скрипников с оперативниками принял участие в обыске помещения сторонней компании — ООО «Таскшеринг Рус», специализирующегося на сборе неопасных отходов. Причем в обоснование постановления об обыске легла информация следователя — будто бы директор «Таскшеринга» Радик Губаев похитил 48 млн рублей у компании «Татэко». При этом никакого дела по заявлению «Татэко» на момент проведения обыска не существовало, более того, на тот момент две компании выясняли отношения в арбитражном суде.

Еще в мае претензии «Татэко» суд удовлетворил с учетом того, что месяцем ранее на депозит арбитража поступили 40 млн рублей, а еще 8 млн обеспечивались залоговым автомобилем фирмы «Таскшеринг Рус». Однако уже после судебного решения, в августе 2024-го, в отделе СК по Приволжскому району Казани появилось дело о предполагаемом мошенничестве Губаева все на ту же сумму. Губаев был задержан, после чего тут же перечислил 15 млн рублей в счет погашения долга — правда, на счет Марата Сахапова, следствие считает его аффилированным руководителем компании «Татэко» (торговля топливом).

Остальную часть долга, как установили силовики, Губаев погасил с 16 августа до 10 сентября 2024-го — якобы «под угрозой направления своего дела в суд». При этом в СК считают: до возбуждения дела в отношении должника обвиняемые неоднократно и непрозрачно «советовали» — рассчитаться с кредитором Сахаповым.

Примечательно, что после принудительной выплаты всех 48 млн рублей уголовное дело против Губаева четыре раза приостанавливали, а затем прекратили — за примирением сторон. При этом чуть позже было вынесено еще одно постановление о прекращении — теперь уже по реабилитирующим основаниям. При этом следствие сослалось на... гражданско-правовые отношения двух компаний.

