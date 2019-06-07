Радий Хабиров: «Для борьбы даже маты иногда не нужны. Мы, башкиры, всегда на траве боролись»

Карелин и Бречалов на ПМЭФ ставили в пример Казань, а Хабиров вспоминал орешки от кавказцев за «борцовские» уши

Фото: Тимур Рахматуллин

Первый день Петербургского международного экономического форума ознаменовался рядом спортивных мероприятий и соответствующих панельных дискуссий. На одной из них вице-премьер, олимпийский чемпион и два губернатора обсудили новые тренды в спорте. Александр Карелин и Александр Бречалов при этом тепло отозвались об опыте Татарстана, а Радий Хабиров рассказал о мечте научить башкирских детей борьбе и плаванию. В кулуарах встречи врио главы Башкирии поведал корреспонденту «Реального времени» о проекте футбольного стадиона и «возмутительной» игре ФК «Уфа».

Немного цифр

Петербургский международный экономический форум с каждым годом расширяет свою спортивную программу. Так, в рамках ПМЭФ-2019 запланированы соревнования по 12 видам спорта. Открытие форума сопровождалось забегом по культурно-историческим достопримечательностям Санкт-Петербурга (старт ему дал депутат Госдумы, олимпийский чемпион Александр Карелин). Неудивительно, что и одна из панельных сессий называлась «Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход».

Модерирующий сессию замдиректора фонда «Росконгресс» Георгий Брюсов, представляя спикеров, среди которых были Ольга Голодец, Аркадий Дворкович, Александр Бречалов, все тот же Александр Карелин, назвал и имя Радия Хабирова, который в этот момент в зале отсутствовал. Повисла секундная пауза, сопровождаемая улыбками присутствующих, но акцентироваться на этом, разумеется, не стали.

Вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что перед страной стоит непростая задача: привлечь к активным занятиям спортом 55 процентов населения.

— Нас порадовали цифры прошлого года. В 2018 году число постоянно занимающихся спортом выросло на 4 млн человек. И мы достигли отметки 54,3 млн — это хороший показатель, — начала она с позитивной ноты.

По ее словам, после чемпионата мира по футболу — 2018 множество ребят записались в секции футбола. За прошлый год число детей и юношей, занимающихся плаванием, выросло на 59 тыс. человек, легкой атлетикой — на 40 тыс., хоккеем — на 29 тыс. Всего в России прошло 1300 стартов массовых соревнований.

Ольга Голодец сообщила, что перед страной стоит непростая задача: привлечь к активным занятиям спортом 55 процентов населения

Примеры Казани и Уфы

Александр Карелин, рассказывая о новых форматах проведения массовых соревнований, вспомнил столицу Татарстана.

— В прошлом году гостеприимная Казань приняла полторы тысячи участников на инфраструктуре, которая осталась после Универсиады. Эта экспериментальная площадка четко дает правильные ориентиры. Этот опыт можно присовокупить к тем возможностям, что есть у государства, — заявил он.

Глава Удмуртии Александр Бречалов тоже помянул добрым словом Татарстан.

— Чтобы соответствовать мировым трендам, удержать людей в спорте, нужен совершенно иной менеджмент. Смогли перезагрузить спортивные мероприятия и выйти на мировой уровень лишь Москва, Татарстан — два-три региона. Качественной подготовки спортивного менеджмента у нас нет, — посетовал гость из Ижевска.

Механизмы, которые можно и нужно внедрять повсеместно, Карелин нашел в Калининградской и Новосибирской областях. Он призвал совмещать «возрожденные советские образцы» с «новыми современными ростками».

— Хорошие наработки есть и у Башкортостана, — добавил именитый спортсмен, когда в зал вошел врио главы Башкирии. — Они показывают достойные результаты. Они не адаптируют имеющиеся помещения в школах, а заранее закладывают в проект специализированные вместилища для борьбы, учитывая, что у них есть еще национальная борьба курэш.

Александр Бречалов тоже помянул добрым словом Татарстан

Хабиров научит детей бороться и плавать

Взявший микрофон Радий Хабиров вспомнил, как в юности занимался классической борьбой.

— Когда я был студентом юрфака, денег не хватало. Бывает, на рынок придешь, а там ребята с Кавказа продают орешки. Я себе покупал что-то. Парни смотрели на мои уши и спрашивали: «Борец?». Я: «Да». И тогда они еще сверху накидывали орешков и сухофруктов. Вот так мне помогала борьба. Правда, уши немного болели, — рассказал руководитель Башкирии.

Он назвал направления, выбранные в регионе для продвижения спортивного образа жизни. Первое — это программа «Борьба — в школы», для выполнения которой правительство РБ подписало соглашение с федерацией спортивной борьбы РФ. В 10 школах появились тренеры, приобретается спортинвентарь.

— Для борьбы ничего особенного не надо, — заявил Хабиров. — Это не хоккей, где нужно покупать дорогую экипировку. Даже маты иногда не нужны — мы, башкиры, всегда раньше на траве боролись. Поэтому материально это не так затратно.

Второй проект — внедрение уроков плавания в начальных классах. Врио главы РБ отметил, что в некоторых районах Башкирии до сих пор нет муниципальных бассейнов.

— Мы сейчас над этим работаем, формируем программу. И в довольно близкие сроки у нас не останется ни одного муниципалитета, где не будет хотя бы одного муниципального бассейна. И за счет этого мы спасем жизни сотням детей (в прошлом году в республике утонуло более 60 детей — их уже потеряли безвозвратно). Каждого ребенка научим плавать, — пообещал врио главы Башкортостана.



После встречи Карелин, подошедший к Хабирову, поблагодарил его за поддержку борьбы и пообещал в скором времени посетить Уфу

«Жители Башкирии оказались не очень рады идее стадиона»

После встречи Карелин, подошедший к Хабирову, поблагодарил его за поддержку борьбы и пообещал в скором времени посетить Уфу. Удалось минутку пообщаться с врио главы РБ и корреспонденту «Реального времени».

— Радий Фаритович, ФК «Уфа» сохранил прописку в Премьер-лиге, с чем вас поздравляю. Вы на днях сообщили о проекте нового стадиона для футбольного клуба. Как он будет реализован?

— Спасибо. Мы вышли на обсуждение проекта. Жители оказались не очень рады идее этого стадиона. Во-первых, наши болельщики хотят получить больше от футбольного клуба «Уфа», чтобы мы действительно могли сказать, какой у нас крутой профессиональный клуб. И, соответственно, стадион должен быть ему под стать. Я разделяю их мнение: этот сезон был не лучший. Некоторые вещи были даже возмутительны.

Во-вторых, может быть, лучше эти деньги направить на массовый спорт: условно говоря, построим в республике 500 футбольных площадок и найдем тренеров под это. Это я пока широкими мазками говорю. Пока решений ни в ту, ни в другую сторону нет. Немного темпы по подготовке строительства остановили.

— В Уфе уже несколько лет возводится Паралимпийский центр. Когда он откроется?

— Мы его уже завершаем. И сдаем центр 15 июня. Первым крупным соревнованием, которое мы там примем, будут Международные детские игры. Начало — 9 июля.

— А сейчас Уфа готова их принять?

— Абсолютно готова. Недавно к нам в город приезжал Ричард Смит (генсек Международных детских игр, — прим. ред.). Он был в большом восторге от нашей подготовки.

1 / 146 Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин