Радий Хабиров: «Для борьбы даже маты иногда не нужны. Мы, башкиры, всегда на траве боролись»
Карелин и Бречалов на ПМЭФ ставили в пример Казань, а Хабиров вспоминал орешки от кавказцев за «борцовские» уши
Первый день Петербургского международного экономического форума ознаменовался рядом спортивных мероприятий и соответствующих панельных дискуссий. На одной из них вице-премьер, олимпийский чемпион и два губернатора обсудили новые тренды в спорте. Александр Карелин и Александр Бречалов при этом тепло отозвались об опыте Татарстана, а Радий Хабиров рассказал о мечте научить башкирских детей борьбе и плаванию. В кулуарах встречи врио главы Башкирии поведал корреспонденту «Реального времени» о проекте футбольного стадиона и «возмутительной» игре ФК «Уфа».
Немного цифр
Петербургский международный экономический форум с каждым годом расширяет свою спортивную программу. Так, в рамках ПМЭФ-2019 запланированы соревнования по 12 видам спорта. Открытие форума сопровождалось забегом по культурно-историческим достопримечательностям Санкт-Петербурга (старт ему дал депутат Госдумы, олимпийский чемпион Александр Карелин). Неудивительно, что и одна из панельных сессий называлась «Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход».
Модерирующий сессию замдиректора фонда «Росконгресс» Георгий Брюсов, представляя спикеров, среди которых были Ольга Голодец, Аркадий Дворкович, Александр Бречалов, все тот же Александр Карелин, назвал и имя Радия Хабирова, который в этот момент в зале отсутствовал. Повисла секундная пауза, сопровождаемая улыбками присутствующих, но акцентироваться на этом, разумеется, не стали.
Вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что перед страной стоит непростая задача: привлечь к активным занятиям спортом 55 процентов населения.
— Нас порадовали цифры прошлого года. В 2018 году число постоянно занимающихся спортом выросло на 4 млн человек. И мы достигли отметки 54,3 млн — это хороший показатель, — начала она с позитивной ноты.
По ее словам, после чемпионата мира по футболу — 2018 множество ребят записались в секции футбола. За прошлый год число детей и юношей, занимающихся плаванием, выросло на 59 тыс. человек, легкой атлетикой — на 40 тыс., хоккеем — на 29 тыс. Всего в России прошло 1300 стартов массовых соревнований.
Примеры Казани и Уфы
Александр Карелин, рассказывая о новых форматах проведения массовых соревнований, вспомнил столицу Татарстана.
— В прошлом году гостеприимная Казань приняла полторы тысячи участников на инфраструктуре, которая осталась после Универсиады. Эта экспериментальная площадка четко дает правильные ориентиры. Этот опыт можно присовокупить к тем возможностям, что есть у государства, — заявил он.
Глава Удмуртии Александр Бречалов тоже помянул добрым словом Татарстан.
— Чтобы соответствовать мировым трендам, удержать людей в спорте, нужен совершенно иной менеджмент. Смогли перезагрузить спортивные мероприятия и выйти на мировой уровень лишь Москва, Татарстан — два-три региона. Качественной подготовки спортивного менеджмента у нас нет, — посетовал гость из Ижевска.
Механизмы, которые можно и нужно внедрять повсеместно, Карелин нашел в Калининградской и Новосибирской областях. Он призвал совмещать «возрожденные советские образцы» с «новыми современными ростками».
— Хорошие наработки есть и у Башкортостана, — добавил именитый спортсмен, когда в зал вошел врио главы Башкирии. — Они показывают достойные результаты. Они не адаптируют имеющиеся помещения в школах, а заранее закладывают в проект специализированные вместилища для борьбы, учитывая, что у них есть еще национальная борьба курэш.
Хабиров научит детей бороться и плавать
Взявший микрофон Радий Хабиров вспомнил, как в юности занимался классической борьбой.
— Когда я был студентом юрфака, денег не хватало. Бывает, на рынок придешь, а там ребята с Кавказа продают орешки. Я себе покупал что-то. Парни смотрели на мои уши и спрашивали: «Борец?». Я: «Да». И тогда они еще сверху накидывали орешков и сухофруктов. Вот так мне помогала борьба. Правда, уши немного болели, — рассказал руководитель Башкирии.
Он назвал направления, выбранные в регионе для продвижения спортивного образа жизни. Первое — это программа «Борьба — в школы», для выполнения которой правительство РБ подписало соглашение с федерацией спортивной борьбы РФ. В 10 школах появились тренеры, приобретается спортинвентарь.
— Для борьбы ничего особенного не надо, — заявил Хабиров. — Это не хоккей, где нужно покупать дорогую экипировку. Даже маты иногда не нужны — мы, башкиры, всегда раньше на траве боролись. Поэтому материально это не так затратно.
Второй проект — внедрение уроков плавания в начальных классах. Врио главы РБ отметил, что в некоторых районах Башкирии до сих пор нет муниципальных бассейнов.
— Мы сейчас над этим работаем, формируем программу. И в довольно близкие сроки у нас не останется ни одного муниципалитета, где не будет хотя бы одного муниципального бассейна. И за счет этого мы спасем жизни сотням детей (в прошлом году в республике утонуло более 60 детей — их уже потеряли безвозвратно). Каждого ребенка научим плавать, — пообещал врио главы Башкортостана.
«Жители Башкирии оказались не очень рады идее стадиона»
После встречи Карелин, подошедший к Хабирову, поблагодарил его за поддержку борьбы и пообещал в скором времени посетить Уфу. Удалось минутку пообщаться с врио главы РБ и корреспонденту «Реального времени».
— Радий Фаритович, ФК «Уфа» сохранил прописку в Премьер-лиге, с чем вас поздравляю. Вы на днях сообщили о проекте нового стадиона для футбольного клуба. Как он будет реализован?
— Спасибо. Мы вышли на обсуждение проекта. Жители оказались не очень рады идее этого стадиона. Во-первых, наши болельщики хотят получить больше от футбольного клуба «Уфа», чтобы мы действительно могли сказать, какой у нас крутой профессиональный клуб. И, соответственно, стадион должен быть ему под стать. Я разделяю их мнение: этот сезон был не лучший. Некоторые вещи были даже возмутительны.
Во-вторых, может быть, лучше эти деньги направить на массовый спорт: условно говоря, построим в республике 500 футбольных площадок и найдем тренеров под это. Это я пока широкими мазками говорю. Пока решений ни в ту, ни в другую сторону нет. Немного темпы по подготовке строительства остановили.
— В Уфе уже несколько лет возводится Паралимпийский центр. Когда он откроется?
— Мы его уже завершаем. И сдаем центр 15 июня. Первым крупным соревнованием, которое мы там примем, будут Международные детские игры. Начало — 9 июля.
— А сейчас Уфа готова их принять?
— Абсолютно готова. Недавно к нам в город приезжал Ричард Смит (генсек Международных детских игр, — прим. ред.). Он был в большом восторге от нашей подготовки.
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