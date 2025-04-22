За прошлый год налоговые доначисления в Татарстане выросли

Фото: Динар Фатыхов

По данным FinExpertiza, налоговые органы в 2024 году доначислили предприятиям Татарстана 6,4 млрд рублей по итогам камеральных и выездных проверок. Это входит в десятку регионов с наибольшими суммарными налоговыми доначислениями.

В целом по России сумма налоговых доначислений и штрафов увеличилась на 8% по сравнению с 2023 годом, достигнув 466,1 млрд рублей. При этом количество выездных проверок сократилось на 10%, однако средняя сумма доначислений выросла на 9%, составив 70,1 млн рублей.

В Татарстане средний размер доначислений по итогам выездных проверок оказался ниже общероссийского показателя. Регион занял девятое место среди субъектов по объему налоговых претензий к бизнесу.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Москва стала лидером по суммарным доначислениям (199 млрд рублей), а Санкт-Петербург возглавил список регионов с наибольшими средними доначислениями по результатам выездных проверок (139,6 млн рублей). Наименьшие показатели зафиксированы в Чечне (2,8 млн рублей в среднем за проверку) и Чукотском автономном округе (2,9 млн рублей).

Стоит отметить, что при сокращении количества выездных проверок налоговые органы стали более тщательно подбирать объекты для проверок, что привело к росту эффективности контрольных мероприятий.

Напомним, что управление ФНС по Татарстану опубликовало на официальном сайте финальный отчет о результатах контрольной работы в 2024 году, раскрыв статистику доначислений по камеральным и выездным проверкам.

Матвей Гавриков