Турецкие банки могут возобновить открытие счетов в рублях

Фото: Максим Платонов

Укрепление рубля может создать предпосылки для банков Турции к возобновлению открытия счетов в российской валюте, и на рынках наблюдается спрос на нее. Об этом сообщил источник на финансовом рынке страны, пишет РИА «Новости».

Проблемы с расчетами и открытием банковских счетов в рублях в Турции начались в середине прошлого года на фоне опасений вторичных санкций. В марте текущего года представитель одного из филиалов госбанка Ziraat в турецкой столице говорил, что турецкие госбанки по-прежнему не открывают счета в рублях, остаются проблемы и с переводами между Турцией и Россией.

— Если тенденция укрепления российской валюты продолжится и будет поддержка на официальном уровне, то это подтолкнет банки к открытию счетов в рублях. Тем не менее решение об открытии счетов в российской валюте зависит от множества факторов, включая юридические и регуляторные аспекты, уровень доверия к рублю, а также общую экономическую обстановку. Я имею в виду санкции Запада в отношении России, — сказал собеседник.

По его словам, на рынках сейчас наблюдается спрос на российскую валюту, что может сделать ее более привлекательной для турецких банков.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В октябре 2024 года в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями.

Рената Валеева