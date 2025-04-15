Банк России опубликовал курс валют на 16 апреля
Банк России опубликовал официальный курс валют со среды, 16 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар упал на 0,47 рубля, евро — на 0,48 рубля, юань — на 0,06 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 82,3 рубля;
- евро — 93,68 рубля;
- юань — 11,16 рубля.
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