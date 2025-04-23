Свыше 10 тыс. поездок за первый день и кешбэк за низкую скорость: в Казани стартовал сезон электросамокатов

Несмотря на долгие дискуссии, прокат электросамокатов все же заработал

Фото: Динар Фатыхов

В Казани наконец открылся сезон электросамокатов — только за первый день горожане совершили 13 тыс. поездок. В этом году старт работы сервисов кикшеринга в городе затянулся — обычно сезон начинается со сходом снега (конец марта — начало апреля). Связать такое опоздание можно с разработкой новых мер по повышению безопасности использования СИМ. Подробнее — в материале «Реального времени».

Казанцы соскучились по самокатам

Накануне в Казани после долгого ожидания открылся сезон электросамокатов, и горожане тут же воспользовались этой возможностью — только за первый день они совершили 13 тыс. поездок, число уникальных пользователей достигло 7,5 тыс. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе сервиса кикшеринга Whoosh со ссылкой на совместное исследование с оператором «МТС Юрент».

— В этом году самокаты кикшеринга появились на улицах города непривычно поздно. Жители и гости столицы Татарстана заждались возвращения нового вида городского транспорта. Ежедневно сервисы кикшеринга получали сотни вопросов о сроках возобновления сезона, — отметили в пресс-службе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всего в городе доступно 2,8 тыс. самокатов, и их количество будет постепенно увеличиваться. Накануне средняя продолжительность поездки составила 13 минут — люди использовали самокаты для коротких поездок от дома до метро, от метро до работы и обратно, а не для развлечения.

Поездки на самокатах традиционно не обошлись без нарушений — только два оператора выписали пять штрафов за неаккуратную парковку и неспешивание на пешеходном переходе и заблокировали четыре аккаунта за поездки вдвоем и передачу самоката ребенку.

Во избежание нарушений сервисы и власти города вводят новые меры. Один из операторов, например, ввел систему кешбэков за поездки на низкой скорости.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Долгое ожидание открытия сезона и споры вокруг СИМ

В этом году сезон электросамокатов в Казани стартовал с сильным опозданием — традиционно он начинается при установке температуры не ниже нуля градусов и после полного схождения снега. Однако в этот раз о дате запуска сезона мэрия города и сервисы кикшеринга молчали вплоть до вчерашнего дня.

Так, например, в прошлом году в Казани горожане могли воспользоваться самокатами уже с 5 апреля, а в Иннополисе в этом году сезон стартовал еще 28 марта.

В этом же году самокаты появились на улицах города 21 апреля, но совершать поездки на них было еще нельзя. Тем не менее даже в тот день начало сезона (которое состоялось спустя сутки) не анонсировали ни мэрия, ни сервисы кикшеринга.

Такое затяжное начало сезона не могли не заметить сами казанцы — только за 19 и 20 апреля они задали Whoosh 1 537 соответствующих вопросов. Многие пользователи выражали недовольство из-за недоступности сервиса, особенно те, кто оформил годовую подписку, рассчитывая использовать самокаты с наступлением тепла.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Предположительно, обусловлено такое опоздание большим количеством дискуссий, развязавшихся вокруг вопроса о безопасности использования СИМ. В исполкоме Казани «Реальному времени» рассказали, что разрабатываются решения для обеспечения безопасности пешеходов, водителей и пользователей СИМ.

В частности, предлагается сократить количество парковок для электросамокатов — прежде всего в центральной части города. Там узкие тротуары зачастую не позволяют безопасно использовать СИМ.

— Предлагается исключить 568 парковок из 1 340, действовавших в прошлом году. Таким образом, емкость парковок может сократиться с 13 тыс. до 8 тыс. электросамокатов. Скорость движения предлагается ограничить 20 км/ч. Инициатива направлена в Правительственную комиссию РТ по обеспечению безопасности дорожного движения, и в настоящее время ожидается ее решение, — сообщили в исполкоме.

А в Набережных Челнах, например, самокаты и вовсе не работают уже два года.

«Идти против прогресса нет смысла»

Как в разговоре с «Реальным временем» заявил юрист Федерации автовладельцев Татарстана Владлен Копвиллем, самокаты уже вошли в привычную жизнь горожан и это надо принять как данность:



— Самокаты — это новый вид транспорта. Идти против прогресса и запрещать их смысла нет. Надо принять их как данность, нравится, не нравится — неважно. Они уже вошли в жизнь людей.

При этом Копвиллем уверен, что нужно повышать безопасность езды на самокатах, как для самих пользователей, так и для пешеходов. По его мнению, власти постепенно начнут ужесточать ответственность за нарушения и вводить новые меры.

— Труднее всего регулировать частные самокаты — сервисы сами вводят какие-то ограничения, иногда сверх законодательства. Частников же на данный момент сложно привлечь к ответственности, — заявил он.

В первую очередь, по словам эксперта, необходимо создать инфраструктуру для пользователей самокатов. По всему городу должны быть специально отведенные дорожки, например те же велосипедные.

— Также нужно повышать ответственность родителей за несовершеннолетних пользователей. Дети очень часто ездят на самокатах, даже если сервис это запрещает, например, берут аккаунт родителей, — продолжил Копвиллем.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

К другим возможным мерам собеседник издания отнес камеры скорости для самокатов, повышение штрафов за нарушения и введение номеров для самокатов.