В Татарстане увеличили налоговые вычеты на детей

Фото: Мария Зверева

В 2025 году в Татарстане значительно выросли налоговые вычеты на детей. Максимальные размеры соцвычетов по НДФЛ на обучение детей увеличились с 50 до 110 тыс. рублей. Об этом сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по республике Марат Сафиуллин.

Вычеты на фитнес, лечение и другие расходы также возросли — с 120 до 150 тыс. рублей.

— Еще одно важное изменение — любой, кто сдаст нормы ГТО, тоже имеет право на налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей в год, из которых можно вернуть 13% — более 2 тыс. рублей, — отметил Сафиуллин.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Кроме того, вдвое увеличены вычеты на второго и последующих детей: теперь они составляют 2,8 тысячи рублей на второго ребенка и 6 тысяч рублей на третьего и последующих.

Напомним, что в 2024 году татарстанцам вернули 14,5 млрд рублей по налоговым вычетам.

Анастасия Фартыгина