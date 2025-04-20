Китай побил рекорд по закупкам российской гречки

Фото: Мария Зверева

По данным китайской таможни, в марте Китай импортировал российской гречки на $13,3 млн. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на китайскую таможню.

Это стало новым максимумом для двусторонней торговли данной культурой. Предыдущий рекорд был установлен в декабре 2023 года, когда объем закупок составил $10,3 миллиона.

Напомним, что, по данным китайской таможни, в январе — феврале 2025 года Китай сократил экспорт легковых автомобилей в Россию примерно вдвое на фоне роста утилизационного сбора. Поставки составили $750 млн против более высоких показателей предыдущего года.

Матвей Гавриков