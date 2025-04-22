Как-то не все LADно: продажи автомобилей в России стремительно сокращаются
Повторить успех 2024 года российскому авторынку вряд ли удастся — продажи новых автомобилей сократились в первом квартале 2025 года на 27%, в Татарстане — на 33%. Прошлогодние лидеры продаж стремительно теряют позиции. Высокая ключевая ставка серьезно сдерживает покупательскую активность. В результате рынок вновь развернулся в сторону покупателей, которые теперь могут рассчитывать на специальные условия и скидки. Кто лидирует в продажах в Татарстане — в обзоре аналитической службы «Реального времени».
Прошлогодние лидеры теряют позиции
По итогам первого квартала 2025 года рынок новых автомобилей в России составил 287 тысяч штук, что на 27% меньше показателей аналогичного периода прошлого года (392 тысячи штук). При этом рынок новых автомобилей отечественного производства составил 154 тысячи штук, что на 8% меньше показателей января — марта 2024 года.
Статистика Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) рисует мрачную картину по всем сегментам. Но настоящий кризис в электромобильном сегменте: минус 67% продаж, всего 2 100 машин за квартал.
В топ-10 марок легковых авто в марте больше всех упали: Geely (-66%, до 5,1 тысячи), Changan (–61%, до 3,7 тысячи), Omoda (–54%, до 2,1 тысячи), Haval (–40%, до 9,8 тысячи) и LADA (–38%, до 25,2 тысячи), отметил эксперт «Автостат-Инфо» Александр Климнов.
При этом марка Solaris (10-е место) с результатом 1,6 тысячи реализованных авто стала лидером с ростом в 9,3 раза.
По первому кварталу больше всего упали продажи Exeed (–59%, до 4,5 тысячи), Geely (–55% до 16,4 тысячи), Omoda (–39%, до 6,5 тысячи), Changan (–36%, до 12,8 тысячи) и Chery (–21%, до 25,8 тысячи).
«Уровень цен на новые авто, по данным за февраль, упал на 7% (по машинам с пробегом — на 1%) из-за сокращения спроса на китайские марки, а также продукцию АвтоВАЗа (минус 16% в первом квартале 2025 года), затоваривание которых началось еще в прошлом году», — говорит аналитик.
АвтоВАЗ сохраняет лидерство на российском рынке. В лидерах продаж в первом квартале 2025 года оказались LADA (77,4 тысячи), Haval (31,2 тысячи), Chery (25,8 тысячи), Geely (16,4 тысячи) и Changan (12,8 тысячи).
«АвтоВАЗ держится, но испытывает огромные проблемы, так на площадках готовой продукции завода и у дилеров, по словам президента компании Максима Соколова, скопилось около полумиллиона (!) автомобилей», — отмечает Александр Климнов.
«Потребители отворачиваются от бывших фаворитов в лице Exeed, Omoda, Haval, Geely и Chery, которые в результате вынуждены снижать цены, в том числе и в виде больших скидок — бум на рынке «китайцев» закончился совсем, и многим менее удачливым производителям, очевидно, придется его покинуть, хотя есть и небольшое обратное движение, когда некоторые китайские марки приходят на наш рынок официально, как, например, KNEWSTAR, SOUEAST, WEY и XIAOMI», — прокомментировал ситуацию Александр Климнов.
В Татарстане в первом квартале падение продаж составило 33%
В Татарстане ситуация, по словам Александра Климнова, обстоит столь же печально, как и в целом по стране. В республике в марте продажи новых машин сократились на 51%, до 3,3 тысячи авто, а за квартал — на 33%, до 9,8 тысячи. В марте в продажах лидируют LADA (1 325 автомобилей, падение: –47%), Haval (383 авто, –50%), Chery (365 авто, –36%), Geely (167 авто, –67%) и Changan (150 авто, –62%).
По первому кварталу в лидерах продаж в республике LADA (3 747 авто, –30%), Haval (1 228 авто, –29%), Chery (1 135 авто, –18%), Changan (571 авто, –26%) и Geely (502 авто, -58%).
Сам рынок, по его словам, существенно не изменился — его по-прежнему характеризуют высокая вязкость и склонность клиентов переносить покупки на более поздние периоды: уровень ключевой ставки сдерживает покупательскую активность.
«Позитивная динамика наблюдается в сегменте автомобилей с пробегом: в марте их продажи по нашей сети на 28% больше, чем в феврале. Структура брендов здесь остается стабильной — традиционно в лидерах LADA, Kia, Hyundai, Renault и Volkswagen», — отмечает Караулов.
«Важно отметить, что, несмотря на рост по отношению к февралю, общие показатели февраля — марта 2025 года все еще уступают уровню аналогичного периода прошлого года», — резюмировал представитель ТТС.
Рынок развернулся в сторону покупателя
Список лидеров по уровню интереса потребителей, несмотря на снижение покупательской активности, остается без изменений. Впереди остальных, по данным «Авто.ру», три марки — LADA, Haval и Chery. Они же занимают наибольшие доли рынка новых автомобилей на федеральном уровне.
«С начала года мы наблюдаем устойчивый объем предложения в сегменте новых автомобилей, и предпосылок к значимому изменению ситуации не просматривается. Анализ объявлений от официальных дилеров по итогам первого квартала показал, что рынок вновь развернулся в сторону покупателя. Сейчас продавцы стали чаще предлагать специальные условия, которые делают покупку более выгодной», — говорит Ананьев.
Не исключено, что такая динамика продаж обусловлена изменением потребительских предпочтений: покупатели недовольны представленными на рынке марками автомобилей, не удовлетворены их дизайном и техническими характеристиками и предпочли не приобретать новые автомобили.
«Может влиять на продажи и изменение структуры отечественного авторынка, на него выходят новые поколения, для которых владение автомобилем не является определяющим, и они могут отказаться от него, воспользовавшись общественным транспортом», — резюмировал аналитик.
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