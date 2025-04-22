Как-то не все LADно: продажи автомобилей в России стремительно сокращаются

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Повторить успех 2024 года российскому авторынку вряд ли удастся — продажи новых автомобилей сократились в первом квартале 2025 года на 27%, в Татарстане — на 33%. Прошлогодние лидеры продаж стремительно теряют позиции. Высокая ключевая ставка серьезно сдерживает покупательскую активность. В результате рынок вновь развернулся в сторону покупателей, которые теперь могут рассчитывать на специальные условия и скидки. Кто лидирует в продажах в Татарстане — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Прошлогодние лидеры теряют позиции

По итогам первого квартала 2025 года рынок новых автомобилей в России составил 287 тысяч штук, что на 27% меньше показателей аналогичного периода прошлого года (392 тысячи штук). При этом рынок новых автомобилей отечественного производства составил 154 тысячи штук, что на 8% меньше показателей января — марта 2024 года.

Статистика Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) рисует мрачную картину по всем сегментам. Но настоящий кризис в электромобильном сегменте: минус 67% продаж, всего 2 100 машин за квартал.

В топ-10 марок легковых авто в марте больше всех упали: Geely (-66%, до 5,1 тысячи), Changan (–61%, до 3,7 тысячи), Omoda (–54%, до 2,1 тысячи), Haval (–40%, до 9,8 тысячи) и LADA (–38%, до 25,2 тысячи), отметил эксперт «Автостат-Инфо» Александр Климнов.

По итогам первого квартала 2025 года рынок новых автомобилей в России составил 287 тысяч штук, что на 27% меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом марка Solaris (10-е место) с результатом 1,6 тысячи реализованных авто стала лидером с ростом в 9,3 раза.

По первому кварталу больше всего упали продажи Exeed (–59%, до 4,5 тысячи), Geely (–55% до 16,4 тысячи), Omoda (–39%, до 6,5 тысячи), Changan (–36%, до 12,8 тысячи) и Chery (–21%, до 25,8 тысячи).



— На спад продаж на рынке новых автомобилей влияет: конечно, высокий процент по автокредитам и лизингу на фоне высокой ставки ЦБ, что, грубо говоря, ополовинивает продажи на нашем рынке, которые по иномаркам упали в марте как раз на 52%, до 49,3 тысячи, а рынок в целом — на 46%, до 145,9 тысячи, — объясняет Климнов.

«Уровень цен на новые авто, по данным за февраль, упал на 7% (по машинам с пробегом — на 1%) из-за сокращения спроса на китайские марки, а также продукцию АвтоВАЗа (минус 16% в первом квартале 2025 года), затоваривание которых началось еще в прошлом году», — говорит аналитик.

Уровень цен на новые авто, по данным за февраль, упал на 7% (по машинам с пробегом — на 1%) из-за сокращения спроса на китайские марки. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

АвтоВАЗ сохраняет лидерство на российском рынке. В лидерах продаж в первом квартале 2025 года оказались LADA (77,4 тысячи), Haval (31,2 тысячи), Chery (25,8 тысячи), Geely (16,4 тысячи) и Changan (12,8 тысячи).

«АвтоВАЗ держится, но испытывает огромные проблемы, так на площадках готовой продукции завода и у дилеров, по словам президента компании Максима Соколова, скопилось около полумиллиона (!) автомобилей», — отмечает Александр Климнов.

«Потребители отворачиваются от бывших фаворитов в лице Exeed, Omoda, Haval, Geely и Chery, которые в результате вынуждены снижать цены, в том числе и в виде больших скидок — бум на рынке «китайцев» закончился совсем, и многим менее удачливым производителям, очевидно, придется его покинуть, хотя есть и небольшое обратное движение, когда некоторые китайские марки приходят на наш рынок официально, как, например, KNEWSTAR, SOUEAST, WEY и XIAOMI», — прокомментировал ситуацию Александр Климнов.

В Татарстане в первом квартале падение продаж составило 33%

В Татарстане ситуация, по словам Александра Климнова, обстоит столь же печально, как и в целом по стране. В республике в марте продажи новых машин сократились на 51%, до 3,3 тысячи авто, а за квартал — на 33%, до 9,8 тысячи. В марте в продажах лидируют LADA (1 325 автомобилей, падение: –47%), Haval (383 авто, –50%), Chery (365 авто, –36%), Geely (167 авто, –67%) и Changan (150 авто, –62%).

В республике в марте продажи новых машин сократились на 51%, до 3,3 тысячи авто, а за квартал — на 33%, до 9,8 тысячи. Максим Платонов / realnoevremya.ru

По первому кварталу в лидерах продаж в республике LADA (3 747 авто, –30%), Haval (1 228 авто, –29%), Chery (1 135 авто, –18%), Changan (571 авто, –26%) и Geely (502 авто, -58%).



— С начала года рынок демонстрировал снижение продаж, однако в марте наметилось небольшое восстановление. В России было продано почти 80 тысяч новых автомобилей — на 2% больше, чем в феврале. В компании ТТС динамика оказалась значительно выше: рост продаж составил 30% по сравнению с предыдущим месяцем. Среди лидеров по новым автомобилям — LADA, Changan, Chery и Haval, — прокомментировал ситуацию на рынке «Реальному времени» директор по продажам новых автомобилей Алексей Караулов.

Сам рынок, по его словам, существенно не изменился — его по-прежнему характеризуют высокая вязкость и склонность клиентов переносить покупки на более поздние периоды: уровень ключевой ставки сдерживает покупательскую активность.

«Позитивная динамика наблюдается в сегменте автомобилей с пробегом: в марте их продажи по нашей сети на 28% больше, чем в феврале. Структура брендов здесь остается стабильной — традиционно в лидерах LADA, Kia, Hyundai, Renault и Volkswagen», — отмечает Караулов.

Структура брендов остается стабильной — традиционно в числе лидеров Renault и другие марки. Реальное время / realnoevremya.ru

«Важно отметить, что, несмотря на рост по отношению к февралю, общие показатели февраля — марта 2025 года все еще уступают уровню аналогичного периода прошлого года», — резюмировал представитель ТТС.

Рынок развернулся в сторону покупателя

— По итогам первого квартала 2025 года Республика Татарстан входит в первую пятерку регионов России по объему предложения в сегменте новых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество активных предложений сократилось на 5%, что сопоставимо с общей динамикой на федеральном уровне, — отмечает эксперт «Авто.ру» Иван Ананьев.

Список лидеров по уровню интереса потребителей, несмотря на снижение покупательской активности, остается без изменений. Впереди остальных, по данным «Авто.ру», три марки — LADA, Haval и Chery. Они же занимают наибольшие доли рынка новых автомобилей на федеральном уровне.

«С начала года мы наблюдаем устойчивый объем предложения в сегменте новых автомобилей, и предпосылок к значимому изменению ситуации не просматривается. Анализ объявлений от официальных дилеров по итогам первого квартала показал, что рынок вновь развернулся в сторону покупателя. Сейчас продавцы стали чаще предлагать специальные условия, которые делают покупку более выгодной», — говорит Ананьев.

— Изменение продаж на автомобильном рынке может быть обусловлено несколькими факторами, в первую очередь это может быть связано с тем, что экономическое положение покупателей меняется, их доходы сократились, и они уменьшили приобретение товаров длительного спроса, в том числе автомобилей, — предполагает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. — Могло повлиять и изменение стоимости автомобилей, различные макроэкономические факторы (изменение курсов валют и увеличение стоимости заемных средств), а также изменение мер государственного регулирования этой сферы.

Не исключено, что такая динамика продаж обусловлена изменением потребительских предпочтений: покупатели недовольны представленными на рынке марками автомобилей, не удовлетворены их дизайном и техническими характеристиками и предпочли не приобретать новые автомобили.

«Может влиять на продажи и изменение структуры отечественного авторынка, на него выходят новые поколения, для которых владение автомобилем не является определяющим, и они могут отказаться от него, воспользовавшись общественным транспортом», — резюмировал аналитик.