Рустем Гарипов: «Фиксируем снижение ДТП, погибших и пострадавших, но это не успокаивает»

Начальник Управления Госавтоинспекции МВД по Татарстану — об антирейтинге дорог РТ, оценке автошкол и водителях-лихачах

Фото: Динар Фатыхов

В этом году в Татарстане снизилось количество ДТП, а также погибших и пострадавших в этих авариях. «Но нас это никак не успокаивает, работа ведется ежедневно», — заявил начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Рустем Гарипов. К тому же в республике зафиксировали рост аварийности на местных дорогах. С наступлением тепла подростки все чаще выезжают на шоссе на питбайках, а на майских праздниках по традиции ожидается наплыв водителей в нетрезвом состоянии. О том, как инспекторы встречают эти вызовы, Рустем Гарипов рассказал на онлайн-конференции «Реального времени».

«В этом году аварийными стали Лаишевский, Тукаевский и Верхнеуслонский районы»

— Рустем Рамилевич, мы встречались полгода назад в этой же студии. С тех пор произошло много разных событий, в том числе совещание у раиса РТ, где прозвучала фраза: «Дороги становятся лучше, машины — все более скоростными, а люди остаются такими же». Я знаю, что Госавтоинспекция большое внимание уделяет именно профилактике дорожно-транспортных происшествий. Какая ситуация сегодня на дорогах Татарстана?

— Ситуация кардинально поменялась. В 2025 году мы фиксируем снижение числа самих ДТП, погибших и пострадавших в них. Если говорить о погибших, за три месяца у нас снижение на 11 человек, погибло 52 человека. Безусловно, каждый погибший — это трагедия для семьи, для общества. Но так или иначе мы обращаемся к статистике и уверенно можем сказать, что то совещание с раисом Татарстана и совещания, которые проходят на уровне МВД, обеспечили хорошее начало этого года. Но нас это никак не успокаивает, работа ведется ежедневно. Сегодня мы с вами общаемся, а на дорогах инспекторы в круглосуточном режиме несут службу для предотвращения ДТП. И на подведении итогов об этом говорили, и теперь ежедневно повторяем: основной упор — на профилактику.

— Какие нарушения наиболее характерны для республики?

— Знаете, не только в республике, но и в целом в России это выезд на встречную полосу. Основной бич — выезд с целью обгона в местах, где он запрещен. Но, к сожалению, ДТП происходят и на участках, где это разрешено. Водители переоценивают свои возможности, не успевают закончить маневр. Тяжесть последствий намного выше, чем в других видах аварий. В этом году в ряде ДТП, которые связаны с выездом на полосу встречного движения, погибло от одного человека и более. К сожалению, авария случилась на трассе М-7 «Волга». В ней погиб и водитель, и ребенок, который находился на заднем сидении. Многие просто засыпают за рулем. В том случае водитель выехал на полосу встречного движения без цели обгона. Общались впоследствии с его супругой: они выдвинулись из Тюмени, проехали более тысячи км без сна. Это привело к трагедии.

— Переоценка собственных сил, получается?

— Я думаю, это так. Мне хотелось бы обратиться ко всем: перед тем как выехать из точки А в точку Б, оцените свои возможности. Устали — обязательно нужно отдохнуть. Есть различные напитки, например зеленый чай, которые можно пить, чтобы бодрствовать за рулем. Ну и, конечно, обязательно должен быть отдых. Все водители говорят: малейшая передышка на специальных стоянках дает силы на последующую дорогу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Есть множество различных приборов, которые устанавливаются либо на шею, либо на голову, как наушники, и дают сигнал, когда водитель начинает засыпать. Общаемся с дальнобойщиками, у них в салоне семечки. Говорят, это основное, что помогает бороться со сном.

Скоро начинаются каникулы, отпускной период. Призываем выбирать транспорт, который не связан с автомобилем: авиаперелеты, железные дороги, речные маршруты.



— Часто звучит такое понятие, как антирейтинг. На каких участках в Татарстане чаще всего происходят ДТП? Может, хотя бы это подстегнет водителей, чтобы они были внимательнее.

— Водителю всегда нужно быть предельно осторожным, где бы не находился. Но если говорить об антирейтинге, в этом году на федеральных и региональных дорогах наблюдается снижение числа ДТП, а также погибших и пострадавших в них. К сожалению, есть рост аварий именно на местных дорогах. В этом году аварийными стали Лаишевский, Тукаевский и Верхнеуслонский районы, где в начале года произошел ряд ДТП с погибшими.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Последствия ДТП в жилой зоне могут быть трагичнее, чем на дорогах общего пользования»

— Не раз замечал, что водители сосредоточены, когда едут на дороге, где много машин. А сворачивая во дворы, позволяют себе «джигитовать». Насколько это характерно для наших автомобилистов и есть ли способ пригрозить им?

— Я хотел бы в первую очередь подойти не со стороны наказания, а донести до каждого водителя, что само понятие «жилая зона» говорит о том, что там люди ходят, дети играют. В любой момент может возникнуть опасность. Например, на Вознесенском тракте ты понимаешь, что перед тобой не появятся никакие пешеходы, а в жилой зоне водитель должен снизить скорость, чтобы предотвратить любое ДТП.



— И сохранять максимальную концентрацию.



— Совершенно верно. Если произойдет ДТП с тяжким или летальным исходом, водитель будет привлечен к уголовной ответственности. В жилой зоне играют дети, которых за машиной и не видно. Я призываю всех водителей, как только они заезжают во двор, снижать скорость и ни в коем случае не нарушать.

Не так давно в Нижнекамске было ДТП с девочкой. Оно, может, и неучетное в том плане, что было умышленное действие, ее толкнули. Водитель не мог избежать наезда на ребенка. Но девочка получила тяжкие травмы и сейчас находится в больнице. Игр не должно быть не только для водителей, но и для пешеходов. Нужно в первую очередь думать о последствиях и понимать, что они могут быть даже трагичнее, чем в ДТП на дорогах общего пользования.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

А что касается надзорной стороны, сотрудники Госавтоинспекции работают и на этих территориях, привлекают водителей не только за превышение скорости, но и за другие нарушения, которые встречаются.

— Вы заговорили о технических и законодательных возможностях регулирования ситуации на дорогах. Что на вооружении у Госавтоинспекции сегодня? Возможно, в ближайшее время ожидаются какие-то новации, которые облегчат работу автоинспекторов и позволят еще больше снизить число ДТП?

— Что со стороны Министерства внутренних дел, что со стороны правительства республики делается все, чтобы облегчить работу сотрудникам Госавтоинспекции и снизить аварийность на дорогах. Основное — это фото— и видеофиксация нарушений не только в городах, но и на трассах. Кто-то говорит, мол, приходят «письма счастья». «Счастливые» они только в том плане, что действительно предотвращают трагедии. Мы все прекрасно понимаем: большинство ДТП происходят из-за превышения скорости.

На вооружении сотрудников Госавтоинспекции прекрасные, совершенно новые автомобили с хорошими техническими характеристиками. У каждого инспектора есть планшет, с помощью которого можно проверить, какие нарушения совершал водитель, не находится ли он в розыске в том или ином регионе. Для несения службы все есть.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Некоторое время назад сообщали о случаях, когда у водителей было по 200-300 неоплаченных штрафов. Уменьшается ли число злостных нарушителей?

— Да, их становится меньше. Не первый год ведется совместная работа с судебными приставами, задерживаются автомобили. Мы показываем, в том числе в СМИ, что безнаказанным это не остается. Есть запрет на выезд за рубеж, есть запрет на передвижение. Работа продолжается ежедневно вне зависимости от других мероприятий.

«Даже велосипеды не всегда безопасны, а какую скорость развивают мотоциклы?»

— Не так давно увидел сообщение о том, что совместно с Университетом Иннополис реализуется проект по использованию БПЛА для фиксации превышения скорости и нарушений правил обгона. Раис Татарстана на совещании в декабре призвал ускорить процесс по реальному воплощению этого проекта.

— Совершенно верно. Мы презентовали его на Kazan Dogital Week. Могу сказать, что аналогов в России нет. Я благодарен Иннополису за такой прекрасный проект. В связи с политической обстановкой в стране мы пока не используем беспилотные летательные аппараты. Кроме беспилотника, разработанного с Иннополисом, есть данные аппараты и на вооружении Министерства внутренних дел. Как будет дано добро, мы будем использовать их для профилактики, фиксации нарушений с выездом на встречную полосу.



А что касается БПЛА, разработанных совместно с Иннополисом, с ними ведется работа. К тому времени, как будет дано добро, думаю, у нас все будет согласовано. Еще раз говорю, мы разрабатывали их в первую очередь для профилактики. Мы не будем запускать их скрыто. Напротив, будем публиковать, что выезжаем на ту или иную трассу, на те аварийные участки, где могут произойти ДТП с выездом на встречную полосу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Полгода назад мы с вами говорили о поклонниках двухколесного транспорта. Понятно, что ребята за рулем питбайка без номеров нарушают ПДД. Детей задерживают, но наверняка виноваты и родители, которые сделали им такие подарки. Есть ли наказание и для взрослых, которые допустили, что их ребенок мог покалечиться сам и покалечить других?

— Для родителей предусмотрен административный штраф. Но в первую очередь я хотел бы сказать о здоровье детей. Мы совместно с прокуратурой республики, Минздравом сделали ролики, в которых говорим о том, к чему может привести управление питбайком. К сожалению, и в полях, и в лесу были трагические ДТП, в которых погибали дети. Питбайки же предусмотрены для езды на специализированных площадках.

Мы поддерживаем мотосообщество, совместно проводим мероприятия, обсуждаем проблемы, которые есть у них и у нас. Но все должно быть законно. Даже если на автомобиле нет госномеров, водитель уже пытается где-то нарушить. А у детей нет навыков управления, инстинкта самосохранения. Сколько мы видели ДТП, где они выбегали на дорогу, не понимая, что автомобиль может совершить на них наезд. Я призываю всех родителей отказаться от таких подарков для детей, чтобы они были в безопасности. Даже велосипеды не всегда безопасны, а какую скорость развивают мотоциклы?

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— На 20% выросло количество ДТП с участием неопытных водителей. Снова разгораются дебаты о том, нужно ли оценивать эффективность работы автошкол в том числе по количеству нарушений, которые совершают их ученики. По вашему мнению, нужен ли подобный рейтинг?

— Мы считаем, что должны работать с автошколами в одной связке. Да, это бизнес, но они должны понимать, что нужно обучать своих учеников, чтобы они не совершали ДТП. Есть форс-мажорные обстоятельства, на которые автошкола повлиять не может, вопросов нет. Где-то и профессионалы совершают ДТП, мы это прекрасно понимаем. Но автошкола должна вести эту статистику, мы должны вести эту статистику. У нас есть статистика смертности и ДТП на дорогах с участием водителей со стажем до двух лет. Данные по автошколам тоже собираем. На сегодня 197 автошкол в Татарстане, есть их рейтинг, который можно посмотреть в интернете.

«Около 3 тысяч водителей в нетрезвом состоянии задержаны»

— Впереди майские праздники. Насколько сложная ситуация с водителями в состоянии опьянения в Татарстане? Есть ли связь между праздниками и количеством задержанных водителей?

— Есть, в выходные, праздничные дни наблюдается рост числа водителей, которые управляют транспортным средством в нетрезвом состоянии. В этом году задержаны более 100 человек, которые сели за руль в состоянии опьянения повторно. Не зря мы говорим, что управлять автомобилем в нетрезвом состоянии преступно. К сожалению, уже есть пять погибших именно в ДТП с пьяными водителями.

Этот тот вид аварий, о котором мы должны больше говорить, чтобы наши автомобилисты даже не думали о том, чтобы пьяными сесть за руль. Поверьте, когда в ДТП кто-то был подвергнут опасности, погиб или получил тяжкие телесные повреждения, такой водитель не может себе этого простить. И, мне кажется, никогда не сможет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается праздников, сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме. В Казани усиливаются наряды, в районах дежурит отдельный специализированный батальон совместно с подразделениями Госавтоинспекции на местах. Около 3 тысяч водителей в нетрезвом состоянии задержаны на сегодня. Автомобилисты должны понимать, во-первых, повторно сесть за руль в опьянении — это уголовная ответственность. Во-вторых, машина конфискуется. Водитель может остаться не только без удостоверения, но и без автомобиля. И главное — человеческая жизнь ни с чем не сопоставима.

— Думаю, многие запомнили акцию, которая развернулась в Татарстане к Международному женскому дню, когда инспекторы вручали автоледи цветы. Это было приятно и заряжало позитивом на весь день. На День Победы Госавтоинспекция наверняка тоже готовит акцию? Знаю, что к этому святому дню вы всегда подходите с особым трепетом.

— Совершенно верно. Это великий праздник для всей страны. Уже проводится ряд мероприятий. К нам приходят школьники, мы их знакомим со своей работой. У нас есть музей, где рассказывается не только о Госавтоинспекции, но и о ветеранах Великой Отечественной войны, которые работали в ее рядах. Только вчера ездили поздравлять бывшего начальника Управления Госавтоинспекции, Азата Гумеровича, которому исполнилось 80 лет. Мы будем посещать ветеранов, места захоронения. Ну и в честь Дня Победы наши сотрудники проведут различные акции, которые, думаю, приятно удивят всех жителей.



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