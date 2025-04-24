В Казани СК просит ареста своих бывшего и действующего сотрудников

Фото: Динар Фатыхов

Cегодня Советский райсуд Казани решит вопрос по мере пресечения следователю СКР по Приволжскому отделу Казани Евгению Скрипникову и экс-начальнику того же отдела Эдуарду Закирову. Следком просит для коллег самую суровую меру пресечения, сообщает с места журналист «Реального времени».

Скрипников и Закиров были задержаны во вторник, 22 апреля, по уголовному делу о превышении должностных полномочий. По версии сотрудников ФСБ и СК, в 2024 году в отделе СК по Приволжскому району Казани незаконно возбудили два уголовных дела — с целью возврата денег по гражданско-правовым спорам. В первом случае речь шла о 20,3 млн рублей, во втором — о 48 млн рублей.

Вину не признают ни действующий, ни отставной офицеры СК.



Напомним, ранее Закиров опровергал недостоверную информацию отдельных СМИ о преследовании по делу о получении взятки.

Почему обвиняемые отставники СК не признают вину, и какую роль в их преследовании сыграл прокурор Татарстана — в репортаже «Реального времени».