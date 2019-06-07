Силуанов: ВСМ Москва — Санкт-Петербург можно будет расширить до Казани
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что после постройки ВСМ Москва — Санкт-Петербург проект может быть расширен до Казани и даже Краснодара.
Заметка дополняется
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что после постройки ВСМ Москва — Санкт-Петербург проект может быть расширен до Казани и даже Краснодара.
Заметка дополняется
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