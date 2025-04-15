Банк Казани открыл еще один офис в Санкт-Петербурге

Офисы Банка Казани работают также в Москве, Нижнем Новгороде, Казани и городах Татарстана

Фото: предоставлено ООО КБЭР «Банк Казани»

В Санкт-Петербурге на Комендантском проспекте в доме номер 16 состоялось открытие офиса Банка Казани. Это второе отделение банка в Санкт-Петербурге (первое работает на ул. Большой Московской, д. 18).

Дизайн нового офиса выполнен в современном стиле с учетом всех необходимых условий для комфортного обслуживания клиентов — физических и юридических лиц. Квалифицированные специалисты Банка помогут клиентам сориентироваться в актуальных предложениях, подобрать наиболее подходящие условия обслуживания.

Розничные клиенты могут воспользоваться услугами по обмену валюты, открытию вкладов, проведению платежей. Бизнесу доступно расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, банковские гарантии, депозиты, переводы как в рублях, так и в иностранной валюте.

предоставлено ООО КБЭР «Банк Казани»

Открытие нового офиса Банка Казани в Северной столице — часть стратегии банка по расширению своего присутствия на рынке и повышению доступности финансовых услуг для населения.

Режим работы: будни, с 10 до 19 часов



Офисы Банка Казани работают также в Москве, Нижнем Новгороде, Казани и городах Татарстана.

Реклама. ООО «Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»

Лицензия №708 от 23.01.2025 г.

Тел.: 8 800 77-518-77 (звонок по России бесплатный)

Сайт: https://www.bankofkazan.ru/

