Спрос на услуги в Казани вырос: SEO и реклама в лидерах

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «ИБС Сервис»

В Казани отмечен значительный рост спроса на услуги в марте 2025 года. По данным аналитиков, спрос превышает предложение, при этом зафиксирован рост спроса на 13% при увеличении предложения лишь на 8%.

Наиболее востребованными стали цифровые услуги: спрос на SEO и контекстную рекламу подскочил на 131%. Также значительно вырос интерес к продвижению в социальных сетях (+85%).

Отмечается повышенный спрос на бытовые услуги: услуги парикмахера выросли востребованностью на 30%, ремонт и отделка (окна и балконы) — на 55%, кровельные работы — на 40%. Илья Репин / realnoevremya.ru

Текущая ситуация на рынке услуг Казани демонстрирует устойчивую тенденцию к росту потребительской активности.

Исходя из недавнего исследования hh.ru, за последний год работодатели искали более 3,5 тысячи ИБ-специалистов, что на 12% больше, чем годом ранее. В Татарстане медианная зарплата у специалистов по информационной безопасности в 2024 году составила 78,6 тыс. рублей (+25% к предыдущему году), а к началу 2025 года выросла до 81,3 тыс. рублей.

Матвей Гавриков