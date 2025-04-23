Банк России опубликовал курс валют на 24 апреля
Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 24 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль сдал позиции.
Доллар поднялся на 0,90 рубля, евро — на 0,53 рубля, юань — на 0,23 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 82,36 рубля;
- евро — 94,57 рубля;
- юань — 11,34 рубля.
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