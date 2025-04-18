Татарстан расширил экспорт зерна в исламские страны до 40% от общего объема

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В 2024 году специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане подтвердили качество 220,2 тыс. тонн экспортируемой зерновой продукции, что на 400 тонн больше, чем годом ранее. Об этом сообщила директор филиала Татьяна Менликиева в интервью РБК «Татарстан».

По словам Менликиевой, география экспорта зерна из Татарстана охватывает 20 стран, причем 40% поставок приходится на страны с мусульманским населением. Это требует особого контроля качества продукции, соответствующей стандартам халяль.

Напомним, что по итогам 2024 года экспорт российского зерна составил исторически рекордные 72 млн тонн, сообщил федеральный центр «Агроэкспорт». Ключевыми экспортерами стали компании «Грейн Гейтс», «Астон» и ОЗК. Основными странами-импортерами российского зерна стали Египет (11,1 млн тонн), Турция (7,2 млн тонн) и Иран (5,6 млн тонн).



Матвей Гавриков