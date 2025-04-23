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Миронов внес в Госдуму законопроект о запрете МФО сообщать работодателям о долгах сотрудников

20:45, 23.04.2025
Миронов внес в Госдуму законопроект о запрете МФО сообщать работодателям о долгах сотрудников
Фото: Максим Платонов

Лидер фракции СРЗП Сергей Миронов совместно с вице-спикером Государственной думы Александром Бабаковым внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, ограничивающий деятельность микрофинансовых организаций (МФО).

  • Документ предлагает запретить МФО направлять информацию о долгах заемщиков их работодателям. По мнению авторов инициативы, это является инструментом давления и шантажа.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее представители СРЗП предложили снизить максимальные ставки МФО с нынешних 292% до 36,5% годовых. При этом партия сохраняет программное требование о полном запрете деятельности микрофинансовых организаций.

Напомним, что в марте 2025 года в России впервые зафиксировано, что объем выданных микрозаймов превысил объем новых кредитных карт. По данным «Скоринг Бюро», микрофинансовые организации (МФО) выдали клиентам займы на сумму 112,1 млрд рублей, в то время как сумма лимитов по новым кредитным картам составила 108,1 млрд рублей.

Матвей Гавриков

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