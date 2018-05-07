Ахметов Марат Готович

Общая информация

Родился 16 июня 1954 года в с. Хасаншаих Арского района ТАССР.

Образование:

1976 год — Казанский государственный ветеринарный институт

1988 год — Саратовская высшая партшкола

Трудовая деятельность:



В 1976 — 1978 гг. — ветеринарный врач в колхозе им. Чапаева Балтасинского района.

В 1978 — 1983 гг. — председатель колхоза «Алга».

В 1983 — 1990 гг. — второй, первый секретарь Балтасинского райкома КПСС.

В 1990 — 1991 гг. — председатель Балтасинского райсовета народных депутатов.

В 1991 — 1999 гг. — глава администрации Балтасинского райсовета.

В 1992 — 1999 гг. — глава администрации и председатель Балтасинского райсовета.

С мая 1999 г. — заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.

Дата последнего обновления: