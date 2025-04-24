«Ак Барс» раздирают скандалы после вылета из плей-офф. Все так плохо?

Вечные вопросы: кто виноват и что делать

Фото: Динар Фатыхов

Вылет «Ак Барса» из плей-офф во втором раунде стал болезненной темой для болельщиков команды. Добавили негатива различные слухи и истории из стана «барсов» после шестого матча серии с «Динамо». Хотя подобный сценарий — привычное дело в конце хоккейного сезона, все это вынуждает сделать определенные выводы о будущем клуба. Как оценивать результаты «Ак Барса» и что делать дальше — читайте в материале «Реального времени».

Болезненный вылет

«Ак Барс» во вторник закончил борьбу за Кубок Гагарина в сезоне-2024/25. Во втором раунде плей-офф казанская команда проиграла в шести матчах московскому «Динамо». Решающей в серии стала игра в Казани, где «барсы» оказались разгромлены со счетом 1:6.



Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин взял вину за поражение на себя. При этом он назвал серию с «Динамо» противостоянием равных команд, в котором казанцы уступили лишь в «фокусе моментов».

— Если брать не сегодняшний матч, а в целом по серии, то все было рядом. Мы уступили в фокусе на моментах. Соперник наказывал нас за ошибки, которые мы допускали. Где-то не смогли свое забрать в четвертом и пятом матчах. Проигрывает и побеждает команда. Но ответственность за результат несет главный тренер, — заявил Гатиятулин.

Болельщики казанской команды болезненно восприняли вылет «Ак Барса» из плей-офф. Добавили негатива несколько скандалов, разразившихся сразу после поражения «барсов» в шестом матче серии.



Полились скандалы после вылета

Появление различных слухов о проблемах внутри коллектива — привычное дело в хоккее по окончании сезона. Все уже привыкли, что после заключительного матча из команды начинают «выливаться» неприятные истории, которые копились на протяжении соревновательного года. В этот раз «Ак Барс» тоже не остался в стороне от «традиций».

Первым звоночком стало появление в инфополе ситуации с поведением нападающего Артема Галимова. Родительница одного из маленьких фанатов «Ак Барса» пожаловалась в соцсетях, что хоккеист оскорбил ее сына на парковке, когда тот попросил автограф. Якобы игроку показалось, будто мальчик запустил камень в его дорогой автомобиль, из-за чего Галимов послал 12-летнего болельщика в популярном направлении.

Вторым звоночком оказались высказывания некоторых легенд «Ак Барса», которые в частных беседах призывают уволить нынешнего генерального менеджера Марата Валиуллина. Главным кандидатом на его смену в один голос называют Даниса Зарипова, ныне свободного от профессионального хоккея.

Заключением стала новость от известного хоккейного журналиста Артура Хайруллина про Дмитрия Яшкина. По его словам, внутри команды была «нездоровая атмосфера» из-за поведения капитана «Ак Барса». В частности, Яшкина обвинили в том, что тот влиял на выбор состава, «пробивал» подписание Эрика О'Делла и оказал «содействие» в расставании с защитником Дмитрием Юдиным.

А виноват ли кто?

Между тем нынешний результат «Ак Барса» сложно назвать однозначно провальным. Команда выступила лучше, чем в прошлом сезоне. Тогда под руководством Зинэтулы Билялетдинова казанцы выбыли в первом раунде плей-офф, уступив в пяти матчах серии «Автомобилисту» (1:4). На этот раз «барсы» как минимум взяли реванш у екатеринбуржцев за тот вылет.



Именно поэтому будет странно, если «Ак Барс» уволит Анвара Гатиятулина с поста главного тренера. Казанцы превзошли прошлогодний результат, показанный с Билялетдиновым. К тому же игра команды стала веселее, впервые за долгое время в Казани был ажиотаж на протяжении всего сезона. Активный хоккей в исполнении подопечных Гатиятулина понравился зрителю, заполнявшему «Татнефть Арену» почти во всех матчах даже в «регулярке».

Но, с другой стороны, «Ак Барс» седьмой год подряд не может выиграть свой заветный четвертый Кубок Гагарина. Семилетие пришлось аккурат на шестой матч серии с «Динамо», проведя черту между той победой и нынешним положением дел в команде.

В связи с этим могут возникнуть вопросы к генеральному менеджеру Марату Валиуллину. Функционер четвертый год занимает должность, которая подразумевает выбор тренера и комплектацию состава. За это время «Ак Барс» дважды вылетел в первом раунде плей-офф и один раз во втором. При этом Гатиятулин уже четвертый рулевой «барсов» за этот период. Вероятно, и не в тренерах было дело.