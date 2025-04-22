В Татарстане выросло число миллиардеров: в 2023 году их было 30, в 2024-м — 37

Более 50 млн рублей в прошлом году получили почти 700 татарстанцев, рассказали в УФНС по Татарстану

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанцы заявили к уплате в бюджет 1,5 млрд рублей — по итогам декларационной кампании ожидают более 5 млрд

Управление Федеральной налоговой службы по Татарстану ожидает, что обязанные задекларировать свои доходы жители республики заплатят в бюджет более 5 млрд рублей. Об этом на брифинге, посвященном декларационной кампании 2025 года, сообщил руководитель ведомства Марат Сафиуллин.

По состоянию на 1 апреля татарстанцы представили порядка 236 тыс. деклараций 3-НДФЛ по всем основаниям. В частности, 23 тыс. таких документов направили физлица, обязанные представить их по закону. Уже заявлено к уплате в бюджет 1,5 млрд рублей.

— В целом по итогам декларационной кампании мы ждем к уплате достаточно существенную сумму — более 5 млрд рублей, которые нужно будет оплатить до 15 июля текущего года, — добавил Марат Сафиуллин.

Марат Сафиуллин подчеркнул, что предельный срок подачи декларации 3-НДФЛ не распространяется на налоговые вычеты. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Он напомнил, что до завершения декларационной кампании остается всего неделя. Не позднее 30 апреля обязаны представить в налоговые органы декларацию по форме 3-НДФЛ не только индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы, но и отдельные категории граждан.

Отчитаться о доходах и подать декларацию обязаны физлица, получившие доходы от:

продажи жилья, земли или транспорта;

сдачи имущества в аренду;

продажи ценных бумаг;

выигрыша в лотерею от 4 тыс. до 15 тыс. рублей;

зарубежных источников;

при получении дорогих подарков не от близких родственников.

Декларации по дивидендам по итогам 2024 года «выросли очень прилично», добавил глава УФНС по Татарстану.

Напомним, поступления от НДФЛ в 2024-м увеличились по сравнению с 2023 годом на 56,8% и составили 125 млрд. На 1 октября 2024 года было представлено 490 тыс. налоговых деклараций по доходам граждан за 2023 год, в том числе более 32 тыс. деклараций с суммой НДФЛ к доплате в бюджет почти 4,9 млрд рублей — в 1,6 раза больше, чем годом ранее.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По словам главы УФНС по Татарстану, с прошлого года увеличились максимальные вычеты по НДФЛ. Социальные вычеты на обучение детей выросли с 50 тыс. до 110 тыс. рублей, на лечение, фитнес, обучение и прочее — со 120 тыс. до 150 тыс. рублей. Любой, кто сдаст нормы ГТО, тоже имеет право на налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей в год, из которых можно вернуть 13% — 2,3 тыс. рублей. Стандартные вычеты на второго ребенка увеличились с 1,4 тыс. рублей до 2,8 тыс. рублей, на третьего и последующих детей — с 3 тыс. до 6 тыс. рублей.

Кроме того, с 1 января 2025 года действует новая прогрессивная шкала ставок на НДФЛ. «Наверное, это правильно. Мы считаем, те, кто зарабатывает больше, должны нести большую социальную ответственность перед теми, кто зарабатывает мало», — сказал спикер.

Так, если годовой доход гражданина не превышает 2,4 млн рублей, то базовая ставка сохраняется в размере 13%. После этого она постепенно повышается:



до 15% — на доход до 5 млн рублей в год;

до 18% — на доход до 20 млн;

20% — на доход до 50 млн;

доходы более 50 млн рублей будут облагаться по ставке 22%.

Полную информацию об изменениях в налоговой системе страны читайте в материале «Реального времени».

В 2024 году жителям Татарстана вернули 14,5 млрд рублей по налоговым вычетам

В 2024 году татарстанцам вернули 14,5 млрд рублей по налоговым вычетам. Годом ранее эта сумма составляла 13,7 млрд рублей. «Динамика очень хорошая», — заключил глава ведомства.

Марат Сафиуллин подчеркнул, что предельный срок подачи декларации 3-НДФЛ не распространяется на налоговые вычеты.

— Здесь никаких временных ограничений нет, в течение календарного года в любое время можно подать документы на получение социального и имущественного вычета, — подчеркнул он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Более 50 млн рублей в прошлом году получили почти 700 татарстанцев

— Количество богатых людей у нас из года в год растет. В 2024-м по итогам декларационной кампании 2023 года было 30 миллиардеров, а в 2024 году — уже 37. В целом благосостояние обеспеченных людей и их количество у нас растет, — рассказал Марат Сафиуллин.

По данным за 2024 год, обеспеченные татарстанцы получили следующий доход:

от 2,4 млн до 5 млн рублей — 50 757 человек;

от 5 млн до 20 млн рублей — 11 834 человека;

от 20 млн до 50 млн рублей — 1 085 человек;

свыше 50 млн — 683 человека.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

200 татарстанцев имеют доход по вкладам, превышающий 1 млн рублей, говорил Марат Сафиуллин в ноябре прошлого года. Тогда же он уточнял, что в 2024 году собираемость налогов ожидается более высокой, чем в 2023-м, когда она достигла уровня 98,9%.

Прогрессивный налог на доходы в 15%, по его словам, предстояло заплатить 8 тыс. татарстанцев, совокупный доход которых за 2023 год превысил 5 млн рублей. С учетом того, что в 2024 году, по данным Росстата, численность населения республики составила немногим больше 4 млн человек, получается, что порог «богатства» в 2023 году перешагнули лишь 0,2% ее жителей.

Галия Гарифуллина