Татарстан вошел в топ-5 регионов России по объемам розничного кредитования

Фото: Динар Фатыхов

В первом квартале 2025 года объем розничного кредитования в России сократился на 52% и составил 1,86 трлн рублей. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество выданных кредитов уменьшилось на 50%.

— Всего в первом квартале было выдано 8,49 млн кредитов, — уточнили в ОКБ. Для сравнения, в первом квартале 2024 года было выдано 17,12 млн кредитов на сумму 3,9 трлн рублей.

В марте 2025 года россияне оформили 2,75 млн кредитов на сумму 693,93 млрд рублей. В годовом выражении количество выдач снизилось на 56%, а объем — на 57%. При этом по сравнению с февралем 2025 года количество кредитов уменьшилось на 6%, но объем увеличился на 6%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Наибольшую долю в марте составили ипотечные кредиты — 33%, тогда как кредиты наличными упали до 32%. Доля кредитных карт возросла до 21%, а автокредиты составили 13%.

Татарстан оказался в числе лидеров по объемам кредитования, заняв пятое место среди регионов России. В марте республика выдала 76,2 тыс. кредитов на сумму 22,38 млрд рублей. В топ-5 также вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Напомним, что Татарстан также оказался среди пяти регионов с наибольшими объемами льготного ипотечного кредитования. В марте республика выдала 1,2 тыс. кредитов на сумму 6,5 млрд рублей.



Анастасия Фартыгина