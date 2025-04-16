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Банк России опубликовал курс валют на 17 апреля

18:40, 16.04.2025
Банк России опубликовал курс валют на 17 апреля
Фото: Реальное время

Банк России опубликовал официальный курс валют с четверга, 17 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.

Доллар поднялся на 0,29 рубля, евро подешевел на 0,35 рубля, юань вырос на 0,12 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 82,59 рубля;
  • евро — 93,34 рубля;
  • юань — 11,28 рубля.

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