Между Татарстаном и Калужской областью подписано соглашение о сотрудничестве

Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Калужской областью, сообщает пресс-служба президента республики.

Подписи под документом поставили президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Калужской области Александр Артамонов. Минниханов отметил, что необходимость этого документа давно назрела. На данный момент товарооборот между Татарстаном и Калужской областью находится на уровне 8 млрд рублей. На встрече было отмечено, что с 10 июня открывается прямой авиарейс из Казани в Калугу.