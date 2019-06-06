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Между Татарстаном и Калужской областью подписано соглашение о сотрудничестве

11:40, 06.06.2019
Между Татарстаном и Калужской областью подписано соглашение о сотрудничестве
Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Калужской областью, сообщает пресс-служба президента республики.

Подписи под документом поставили президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Калужской области Александр Артамонов. Минниханов отметил, что необходимость этого документа давно назрела. На данный момент товарооборот между Татарстаном и Калужской областью находится на уровне 8 млрд рублей. На встрече было отмечено, что с 10 июня открывается прямой авиарейс из Казани в Калугу.

ОбществоВластьЭкономика Татарстан
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