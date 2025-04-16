«За 2-3 месяца можно было заработать на квартиру»: в МВД раскрыли доходы казанских порномоделей

Фото: Реальное время

Казанский юрист и безработный из Тюмени создали в столице Татарстана сеть квартир для изготовления и продажи порно в режиме онлайн. По уголовному делу привлекаются 10 человек, включая девушек, которые после кастинга согласились стать моделями в студиях веб-кама, а также «продюсера» из Узбекистана, который отвечал за организацию и координацию работы, определял график труда и отдыха моделей и операторов. Бизнес предусматривал премии и штрафы, — отметил сегодня на пресс-конференции врио замминистра — начальника ГСУ МВД Татарстана Рустем Садыков.

Расследование дела началось еще в ноябре 2023-го. На данный момент полицейскими установлено — для подпольного бизнеса сначала сняли офис, провели кастинг среди девушек-моделей, большинство из которых согласились быть порномоделями, отказались лишь несколько человек, отметил Садыков.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Девушкам обещали доход в 50% от платы, поступающей за распространение видео с их участием через три зеркальных сайтах зарубежных веб-ресурсов (два из них уже заблокированы). Сняли квартиры для студийной работы, «оформили» их в соответствии с запросами предполагаемых заказчиков, закупили оборудование для съемок и бесперебойной трансляции в Сети. Причем, для лучшего визуального эффекта нанятый оператор даже выставлял профессиональное освещение для постельных и околопостельных сцен. Причем, этот оператор так проникся одной из моделей, что стал ее мужем.

— Группа была хорошо технически оснащена, с четким распределением ролей и железной дисциплиной. За проступки и невыполнение указаний руководства, нарушения режима работы существовала целая система штрафов. И наоборот — за достижение «высоких» результатов, «образцовое» выполнение всех желаний клиентов, полагалось вознаграждение — могли подарить путевку в Турцию или автомобиль, — поделился полковник Садыков. — За два-три месяца «ударного» труда можно было заработать на квартиру в Казани.

Один из источников «Реального времени» отмечает — девушкам возвращали часть стоимости эротического белья и секс-игрушек, купленных ими самими.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Никто из десяти фигурантов вину не признает. Кроме изготовления порнографии организаторам вменяют еще и легализацию преступных доходов — часть поступлений от порно-сайтов переводились из криптовалюты в денежные средства и обналичивались. Установленный по делу доход группы в 77 млн рублей, по оценке сотрудников МВД, был получен с мая по декабрь 2023 года. Лишь этот период силовикам удалось зафиксировать документально.

Оперативники и следователи полагают, что на самом деле работали порностудии гораздо дольше и с привлечением как минимум 20-ти девушек, личности которых пока не установлены. Есть информация, что планировали расширяться — в частности, создавали филиал в Москве, но на фоне столичной конкуренции сработали себе в убыток.

В настоящее время фигуранты знакомятся с материалами своего уголовного дела.