«На коленях стоим»: директор казанского МУП дал показания по делу экс-главы КирМоса

Фото: Динар Фатыхов

Накануне Советский райсуд Казани допросил по делу Сергея Миронова действующего руководителя МУП «Дорожно-ремонтное эксплуатационное управление» Альберта Ибрагимова. Он рассказал о непростом финансовом положении предприятия и масштабной «переделке» путевых листов одного водителя — по указанию администрации КирМоса, — передает журналист «Реального времени».

Ибрагимов рассказал — под его началом сейчас работает 121 человек. При этом из положенных по штату 55 дорожных рабочих на деле устроены около 30-ти человек. При этом он отметил — контракты на уборку и ремонт дорог (90% которых заключены с администрацией Кировского и Московского районов) выполняются, в том числе за счет аутсорсинга.

«Финансовая ситуация на предприятии — тяжелая. Моя задача — чтобы мы не умерли, на коленях стоим. Мысли были — какие-то коммерческие объекты найти, чтобы расшевелить данное предприятие. Поставить его на рельсы», — поделился с судом директор МУП.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По существу дела Ибрагимов свидетельствовал — о фиктивном трудоустройстве в качестве дорожных рабочих жены одного водителя главы Кирмоса Златковского и отца второго водителя Шарапова он узнал лишь в ходе следственных мероприятий. Сам никакого участия в их приеме на работу и увольнении не принимал — это произошло еще до его назначения на пост директора.

На период работы Ибрагимова пришлось такое же трудоустройство Валерия Зайчикова в качестве водителя на служебный «Форд Мондео» администрации двух районов, но со слов свидетеля, он лишь подписал представленные отделом кадров документы, лично с Зайчиковым не общался. А поскольку рабочим местом этого водителя была все та же администрация, и никаких нареканий оттуда не поступало, директор, с его слов, не мог знать, что Зайчиков не ходит на работу.

К тому же с администрации регулярно привозили документы об отработанных сменах этого водителя и его допусках на выезд после проверки медика — в соответствии с муниципальным контрактом на оказание таких услуг. Привозили то водители (но не сам Зайчиков), то замдиректора МУП «ДРЭУ» Артур Кулешов, ранее работавший помощником главы КирМоса. Именно из контрактных средств оплачивался труд водителя «Форд Мондео», обслуживание авто и топливо, при этом со стороны заказчика контракты оплачивались в полном объеме.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом Ибрагимов заявил: по закону — неработающий человек должен был быть уволен. Отвечая на вопросы прокурора Лилии Сурковой, он припомнил, что в феврале-марте 2024-го года был звонок от некоего мужчины из администрации КирМоса с просьбой — посмотреть подписи водителя в путевых листах. Посмотрели — оказалось по «Форд Мондео» за одного водителя подписи не совпадают, расписывались разные люди. «А нужно, чтобы были одинаковые», — озвучил услышанное указание сверху свидетель. Припомнить, кем был тот звонящий он ни на предварительном следствии, ни в суде так и не смог. Сообщил лишь — указание было выполнено, он поручил заняться этим диспетчеру, а каким образом переоформлялись все путевые листы с печатями и подписями, как водителя, так и медика, не вникал. При этом Ибрагимов заверил — коррективы по данным водителям в новые-старые документы не вносились, речь шла только об одинаковых подписях.

Адвокаты поинтересовались — давал ли Сергей Миронов указания о трудоустройстве Зайчикова. Директор МУП ответил отрицательно. При этом сообщил — ему неизвестно, были ли такие разговоры между главой КирМоса и прежним директором МУП Юрием Карапузовым.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

На вопрос представителя прокуратуры об ущербе непосредственно МУП, свидетель высказал предположение, что предприятие понесло потери ввиду выплат только фиктивно устроенной дорожнице Златковской и дворнику Шарапову. Поскольку зарплаты дорожным рабочим и дворникам предприятие выплачивает из собственных средств, тогда как расчет с водителями «Форд Мондео» проводится за счет муниципалитета.

Напомним, Сергея Миронова судят по обвинению в злоупотреблении полномочиями с согласованием задним числом перепланировки помещения его матери, сданного в аренду под магазин «Пятерочка». А также — по эпизодам на 2,6 млн рублей о превышении должностных полномочий с выплатой через «ДРЭУ» и администрацию надбавок водителям главы за счет фиктивного устройства их родственников и знакомого. Вину бывший чиновник отрицает.