В России появится «цифровой омбудсмен»

В этом году в России заработает «цифровой омбудсмен». Об этом объявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)



«Уже в нынешнем году будет запущена цифровая платформа, своеобразный «цифровой омбудсмен», с помощью которой предприниматели смогут сообщать обо всех незаконных действиях со стороны представителей правоохранительных органов. И такая открытость, на мой взгляд, может стать залогом доверия между обществом, бизнесом и государством», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в России заработает платформа для работы с жалобами предпринимателей на силовиков.