В Совкомбанке акция для клиентов, которым закрыли лимиты по кредиткам в других банках
В Совкомбанке действует специальная акция по рефинансированию кредитных карт клиентов других банков в беспроцентную рассрочку по «Халве». Клиенты, столкнувшиеся с принудительным закрытием лимитов и операций по кредитным картам в любом другом банке, могут перевести задолженность на карту «Халва» по беспроцентной рассрочке на 24 месяца. Сумма задолженности делится на равные платежи и выплачивается ежемесячно в течение периода рассрочки без процентов.
Основные преимущества рефинансирования на «Халву»: бесплатное оформление карты в день обращения, 0% переплаты при своевременном погашении по графику, срок рассрочки 24 месяца, отсутствие комиссий за перевод долга.
— Мы приветствуем осознанный подход клиентов к финансам и отказ от использования кредитных карт. Карта рассрочки «Халва» — это прозрачная и удобная альтернатива, которая позволяет не переплачивать за использование заемных средств. Для клиентов, столкнувшихся с закрытием кредитных карт в других банках, «Халва» является возможностью рефинансировать долг на выгодных условиях и перейти в беспроцентную рассрочку, не теряя и даже увеличивая доступный лимит заемных средств, — подчеркивает управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова.
Оформить карту рассрочки «Халва» с целью рефинансирования задолженности в других банках можно удаленно по ссылке.
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