Владелец ХК «Чистополье» предъявил иск под миллиард главе Пестрецов

Альберт Хуснуллин выкупил у «Россельхозбанка» долги агромагната Раиса Сулейманова

Фото: Реальное время

Холдинг «Чистополье» добился введения наблюдения в ряде компаний агромагната и главы Пестречинского района Раиса Сулейманова. Временные управляющие назначены судом в ЗАО «Нурлатский элеватор» и еще шесть связанных с ним фирм. Это предприятие из перечня хранителей госфонда зерна, которое задолжало «Россельхозбанку» почти 800 млн рублей по кредиту. Долг был выкуплен холдингом Хуснуллина, который теперь банкротит фирмы Сулейманова. Подробности — в материале «Реального времени».

Холдинг «Чистополье» банкротит фирмы Сулейманова

В течение марта — апреля в шести компаниях татарстанской аграрной группы «Агроинвест» Раиса Сулейманова ввели наблюдение по заявлениям фирмы, контролируемой холдингом «Чистополье». Банкротства ЗАО «Нурлатский элеватор» добивается чистопольское ООО «Элеватор Текэ Тау».

Иск был подан в начале года, сумма требований — 785,9 млн рублей. Эту сумму «Нурлатский элеватор» задолжал «Россельхозбанку» по кредиту от 2018 года, а холдинг сына российского вице-премьера Альберта Хуснуллина выкупил долг предприятия, следует из материалов дела. Третьими лицами по делу проходят банк и связанные с бизнесом главы Пестрецов фирмы: «АксуАгро», «Агрофирма «Южная», УК «АгроИнвест», КЦ «Южный», «Агрофирма «Рассвет», «Нурлат Галловей», а также ИП Сулейманов Ахтям Исмагилович (судя по всему, отец Раиса Ахтямовича Сулейманова, — прим. авт.). Часть из них попросил привлечь сам истец, объяснив это тем, что они выступили поручителями по кредитным договорам должника.

Банкротства ЗАО «Нурлатский элеватор» добивается чистопольское ООО «Элеватор Текэ Тау». взято с сайта tatarstan.ru

Все фирмы в статуте третьих лиц попросили рассмотреть дело без их участия. Впрочем, в суд не явился и представитель должника, хотя он был извещен. До судебного заседания от Межрайонной ИФНС России №12 по РТ поступили сведения о счетах «Нурлатского элеватора» и его бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год.

Как кредит на 860 млн просрочили на пять лет

В иске указано, что 24 июля 2018 года между «Россельхозбанком» и ИП — главой КФХ Сулеймановым Ахтямом Исмагиловичем был заключен договор об открытии кредитной линии в размере 320 млн рублей под 12% годовых и сроком возврата 1 мая 2019 года. Поручителем по займу выступило ЗАО «Нурлатский элеватор». В тот же день банк заключил кредитные договоры с «Агрофирмой «Южная» на 240 млн рублей и с «АксуАгро» — на 300 млн на тех же условиях и сроком возврата. Поручился за них вновь «Нурлатский элеватор».

В сентябре 2024 года «Россельхозбанк» потребовал от предприятия досрочного погашения задолженности по этим займам на общую сумму 785,9 млн рублей (из них 612,7 млн — основной долг, 172,9 млн — начисленные проценты и 264 тыс. — неустойка). Но долг не был погашен, и вскоре его выкупил чистопольский «Элеватор Текэ Тау», направив должнику уведомление об уступке права требования.

В июля 2018 года «Россельхозбанк» предоставил фирмам группы «Агроинвест» и КФХ Сулейманова кредиты на 860 млн рублей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Поскольку требование кредитора не было исполнено, суд счел заявление обоснованным и в апреле 2025 года ввел наблюдение на предприятии сроком на пять месяцев, до 2 сентября. Целью процедуры, как указал суд, является обеспечение сохранности имущества, анализ финансового состояния должника и его сделок, выявление признаков преднамеренного банкротства, а также определение возможности или невозможности восстановления платежеспособности.

Временным управляющим ЗАО «Нурлатский элеватор» назначили Анастасию Дорофееву, члена Союза арбитражных управляющих «Континент». Требование подконтрольной холдингу «Чистополье» фирмы — 785,9 млн рублей включили в третью очередь реестра требований кредиторов.

В администрации Пестречинского района, куда «Реальное время» обратилось с просьбой к Раису Ахтямовичу высказать свою позицию по спорам в арбитраже, сообщили что руководитель муниципалитета находится в отпуске. В холдинге «Чистополье» на вопросы нашего издания пока не ответили. Редакция готова опубликовать оба комментария в любое время.

В администрации Пестречинского района, куда издание обратилось с просьбой к Раису Ахтямовичу высказать свою позицию по спорам в арбитраже, сообщили что руководитель находится в отпуске. предоставлено пресс-службой АИР

«Во всех отношениях они правильно поступают»

«Нурлатский элеватор» — одно из старейших предприятий республики в сфере АПК, он был основан в 1928 году. Это крупнейшее предприятие района по оказанию услуг приемки, очистки, сушки, хранения, отгрузки зерна и масличных культур. Входит в состав агрохолдинга «Агроинвест», который занимается молочным животноводством и растениеводством, обороты группы в 2020 году достигали 2,9 млрд рублей.

В прошлом году элеватор принял порядка 110 тысяч тонн зерна, здесь трудятся 116 человек. Предприятие включено в список хранителей запасов государственного интервенционного фонда. Возможно, это и привлекло Альберта Хуснуллина, который сейчас активно развивает свой аграрный бизнес, предполагает заместитель председателя комитета Госсовета Татарстана по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев.

— Зерно ведь надо где-то хранить, и если есть специализированное предприятие, — это уже гарантия. Урожай надо не только вырастить и собрать. Его надо своевременно принять, переработать, просушить, очистить от мусора и отправить на хранение. Если зерно неправильно хранить, оно же за сутки испортится. Иметь свой элеватор — очень важно для развития бизнеса в АПК, в том числе в части прибавочной стоимости. Когда собрал зерно — это 8 тысяч, через два месяца — уже 10 тысяч, смотришь, а там уже и 16—17 тысяч, может быть. Поэтому во всех отношениях они правильно поступают, — считает Хадеев.

«Урожай надо не только вырастить и собрать. Его надо своевременно принять, переработать, просушить, очистить от мусора и отправить на хранение». Реальное время / realnoevremya.ru

Статус хранителей запасов госфонда зерна тоже очень выгоден, не каждому элеватору его дают, добавил собеседник издания. «Во-первых, это железная дорога, зерно всегда можно перемещать, быть мобильнее. Во-вторых, это увеличивает капитализацию предприятия», подчеркнул Хадеев. Депутат также отметил, хотя не знает планов развития «Чистополья», обратил бы их внимание на вопрос восстановления сахарного завода в Нурлатском районе:

— Самые хорошие земли и самые благоприятные условия в Нурлате. Здесь бы подключилась и Ульяновская область, и Самарская, да и наши мучаются в Буинском районе — не могут сдать сахарную свеклу на переработку, везут куда-то далеко, в Мордовию. Это говорит о том, что у нас проблема есть, и завод там правильно был построен.

Статус хранителей запасов госфонда зерна тоже очень выгоден, не каждому элеватору его дают, добавил собеседник издания. Реальное время / realnoevremya.ru

Последние два года в Татарстане активно растет агрохолдинг «Чистополье» Альберта Хуснуллина, собравший 12 крупных сельхозпредприятий в Чистопольском, Алексеевском, Лаишевском, Альметьевском, Аксубаевском, Новошешминском и Нурлатском районах. В его портфеле более 100 тысяч га сельхозугодий — в основном это бывшие земли «Ак Барс холдинга», ЗАО «Кулон» и других компаний. «Чистополье» и сейчас продолжает выкупать свободные участки.

Холдинг также управляет крупными молочными фермами. Прошлой весной с работой животноводческого комплекса и предприятий по растениеводству ознакомился раис РТ Рустам Минниханов. В планах у компании — построить маслоэкстракционный завод. Выручка холдинговой компании в том году выросла на 11%, до 367 млн, чистая прибыль составила 52 млн рублей.

Последние два года в Татарстане активно растет агрохолдинг «Чистополье» Альберта Хуснуллина, собравший 12 крупных сельхозпредприятий в ряде районов республики. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Сам «Нурлатский элеватор» в последние три года ведет убыточную деятельность. В 2024-м выручка упала на 38%, до 221,5 млн рублей, разве что сумма убытков за год сократилась почти с 200 млн до 6,5 млн. Согласно открытым данным, здесь числится 101 сотрудник.

Василя Ширшова