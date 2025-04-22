Татарстан вошел в топ-5 регионов по объемам выдачи льготной ипотеки

Фото: Реальное время

В первом квартале 2025 года в России объем выдачи льготной ипотеки упал на 37%. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

За три месяца было выдано 84,33 тыс. кредитов на сумму 466,4 млрд рублей. Это значительно меньше, чем в прошлом году, когда объем составил 736,7 млрд рублей.

Согласно данным ОКБ, в марте банки выдали 35,4 тыс. льготных ипотечных кредитов на 197 млрд рублей. Льготная ипотека составила 68% от общего числа выданных кредитов в этом месяце. В годовом сравнении количество выданных кредитов снизилось на 44%, а объем — на 41%.

Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Средний размер льготного кредита в марте составил 5,56 млн рублей, что на 5% больше, чем в марте прошлого года. При этом срок кредитования сократился до 308 месяцев.

Татарстан оказался среди пяти регионов с наибольшими объемами льготного ипотечного кредитования. В марте республика выдала 1,2 тыс. кредитов на сумму 6,5 млрд рублей, что ставит ее в один ряд с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом и Краснодарским краем.

Напомним, что рейтинговое агентство «Эксперт РА» прогнозирует рост доли просроченной ипотеки в портфелях банков до 0,8–1% к концу 2025 года. В денежном выражении это составит около 200 млрд рублей при ожидаемом объеме ипотечного портфеля в 21 трлн рублей.

Анастасия Фартыгина