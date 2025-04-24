«Травяные» «Ак Барсы» разыграли Суперкубки России

Готовимся к юбилею республиканского спортивного общества «Динамо РТ»

Накануне 100-летия спортобщества «Динамо РТ». Фото: Динар Фатыхов

Матчами на Суперкубок открыли официальный сезон казанские хоккеистки «Ак Барс-Динамо» и хоккеисты «Динамо-Ак Барс». Последовательно, друг за другом, они принимали на своей площадке в Центре хоккея на траве принципиальных конкурентов из подмосковной команды «Динамо-Электросталь». Подробности — в репортаже «Реального времени».

Казань провела череду Суперкубков

Суперкубок, как единственный матч определяющий сильнейшего в данном виде спорта, это особенное событие. Даже финал Кубка не сравнится с ним, поскольку только в российской истории есть случаи, когда в главный матч Кубка пробивался заведомый аутсайдер, как новосибирская «Сибирь» против питерского «Зенита», а «Тосно» из Ленинградской области выиграл почетный трофей. Суперкубок — это противостояние равных. Более того, в случае с женскими хоккейными командами это лишняя возможность для финалисток определить сильнейшую команду.

Для Казани череда Суперкубков началась с матча футбольных команд-участниц чемпионата Татарстана, когда в тяжелейшей, вязкой борьбе местная «Стрела» обыграла в серии пенальти приезжую команду «Алабуга» 4:3. Завершится противостояние в субботу, когда в Санкт-Петербурге регбисты «Стрелы-Ак Барс», действующие обладатели Суперкубка, будут противостоять красноярскому «Енисею-СТМ».



Напоминаем о радостных моментах прошлого сезона. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Увы, но начало суперкубкового противостояния оказалось за гостьями. Они открыли счет, увеличив его еще в первой четверти матча, оба раза взятие ворот произошло за счет реализации штрафных угловых. Казанская команда усилиями Эльзы Губайдуллиной сократила разрыв до минимума в начале второй четверти. Но затем лучший бомбардир гостей Даяна Батюкова забила два подряд гола. Последний вообще случился за мгновения до свистка судьи, отправившего команды на большой перерыв. Третий отрезок игры счет не изменил, а в заключительном периоде гостьи получили право на штрафной бросок, установив окончательный счет в игре 5:1 в свою пользу.

Казань провожала из спорта Богдану Садовую

Проваленные игры, а матч на Суперкубок получился из этого разряда, необходимо разбирать на командных собраниях. Уже в четверг в Казани стартуют сдвоенные турниры на Кубок России, которые пройдут в открытом формате. К нам приедут гости из Белоруссии с ответным визитом.

Дело в том, что не имеющий на данное время длительных перерывов сезон летних хоккеистов зимой продолжается за счет хоккея в залах (индор-хоккея), плюс практикуется новая разновидность в формате 5 на 5, а в классической его версии необходимо сказать о предсезонном турнире в Барановичах. Казанские динамовки уступили там в полуфинале команде «Минска», лишив себя возможности проверить собственные силы в противостоянии с командой «Электростали», выигравшей главный приз.

Важно отметить работу главного тренера соперниц Светланы Ивановой, которая является воспитанницей казанского травяного хоккея и носительницей его славных традиций. Что любопытно: лучшие игроки турнира в Белоруссии были в числе наиболее заметных и на уровне Суперкубка. Диана Батюкова стала там лучшим бомбардиром, капитан гостей Алина Халимова четко реализовала штрафной бросок, переиграв казанского голкипера Ангелину Яшину.



Мужская команда к сезону готова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Перед началом нового сезона произошли изменения в составе казанского клуба, как кардинальные, так и косметические. Во-первых, закончила выступления в спорте Богдана Садовая, чья карьера в спорте насчитывала без малого 20 лет. Родившись еще в советское время в городе Сумы на Украине, Садовая могла бы стать игроком блестящих команд, таких как «Колос» из Борисполя, одного из лидеров не только советского, но и европейского хоккея.

Но развал СССР нанес мощный удар по травяному хоккею. Садовой пришлось играть в командах, которые остались на плаву. Она разделила карьеру на три республики бывшего СССР, начав с родной «Сумчанки», продолжив в белорусской «Виктории» из Смолевичей, а затем перейдя в российский чемпионат. Поиграв тут за команды Нижнего Новгорода и Москвы, Садовая десять лет назад сменила гражданство, и в 26 лет стала одним из лидеров сборной России. Перечисленные выше Яшина и Халимова были ее партнершами по сборной страны, занявшей под руководством Ивановой, седьмое место на чемпионате Европы.



Выступала там и Даяна Юшкова, но теперь она Семенова, после того как в межсезонье вышла замуж за коллегу из мужской динамо-барсовской команды Андрея Семенова. В казанской команде есть еще одна хоккеистка, упоминая которую некоторое время будут путаться комментаторы, журналисты и любители травяного хоккея. Яна Тыртышная теперь Гончарова.

Есть еще две хоккеистки, с которыми предстоит познакомиться уже на Кубке России. Это Полина Дмитриевич из чемпионата Белоруссии и Анна Лысова из команды Свердловской области.

В атаке казанские динамовцы. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мужская команда вышла на Суперкубок уже победителем международного турнира

Если проводить аналогии с подготовкой к Суперкубку, мужская команда Казани стала победительницей XI Международного турнира «Прометей», проходившего в Бресте. Групповой этап «Динамо-Ак Барс» переиграл местный «Строитель» 1:0, а затем сборную Московской области 7:0.В полуфинале мужчины, как и коллеги из женской команды, сыграли с белорусским «Минском» 3:1. И в финале переиграли подмосковных динамовцев 2:1. Лучшим игрок турнира был признан Николай Янкун.

Кстати, он же вместе с товарищами по казанской команде сыграл восемь матчей в составе сборной России на учебно-тренировочном сборе в Китае. Вместе с Андреем Семеновым, экс-белорусом Иваном Луцевичем, двумя голкиперами Иваном Ожерельевым и Андреем Серебряковым, играли также Руслан Амиров, Евгений Артемов, Артур Атаев, Дмитрий Береза, Павел Голубев, Семен Матковский, Алексей Соболевский, Денис Стариенко. Еще один сборник Георгий Арусия, казалось бы, сделал все возможное, чтобы ослабить женскую команду «Электростали», поскольку основной игрок подмосковной команды Светлана Арусия пропустит пару ближайших сезонов, став матерью.

Командное рукопожатие после игры. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Браво голкиперам

Все эти статистические и лирические отступления приходилось использовать в том числе и потому, что в первой половине матча Суперкубка команды не забили, обменявшись по паре неиспользованных голевых моментов. Запомнилось, что не вовремя сработала система полива искусственного газона, сделав его более скользким. В течении всего матча приходилось отмечать голкиперов обеих команд, причем казанцы выставили и Ожерельева, и блеснувшего во второй половине игры Серебрякова. Андрей оставил свои ворота в неприкосновенности, после чего партнеры по команде, наконец, распечатали чужие. Семен Матковский реализовал штрафной угловой, Матвей Базаров успешно сыграл на добивании, а Евгений Артемов установил окончательный счет 3:0.



Уже с 24 апреля в Казани стартуют розыгрыши Кубков России среди мужских и женских команд. В мужском турнире, помимо финалистов Суперкубка, сыграют московский «Восток», «Динамо-Строитель» из Екатеринбурга, сборная Санкт-Петербурга, плюс гости из Бреста и Минска. В женских соревнованиях дуэт участниц Суперкубка дополнят две московские команды «Восток» и Юность Москвы», плюс сборная Питера, и гостьи из Минска.