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Kismet закрыл сделку по продаже половины «Авито» структуре под управлением РСХБ

17:40, 24.04.2025
Kismet закрыл сделку по продаже половины «Авито» структуре под управлением РСХБ
Фото: Dmytro Demidko на Unsplash

ООО «Кисмет Капитал Груп» (Kismet) закрыло сделку по продаже половины «Авито» структуре под управлением АО «Россельхозбанк» (РСХБ). Параметры сделки конфиденциальны, стороны рассматривают в дальнейшем возможность выхода «Авито» на публичные рынки капитала, сообщили в «Авито».

Сделка носила коммерческий характер и включала использование кредитных средств, которые компания Ивана Таврина ранее привлекла для покупки «Авито» у южноафриканского холдинга Naspers в 2022 году, рассказали в РБК, ссылаясь на свои источники.

Менеджмент компании останется без изменений. Акционеры планируют сосредоточиться на двух стратегических направлениях: подготовке «Авито» к международной экспансии и возможном проведении IPO.

Матвей Гавриков

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