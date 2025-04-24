Kismet закрыл сделку по продаже половины «Авито» структуре под управлением РСХБ

ООО «Кисмет Капитал Груп» (Kismet) закрыло сделку по продаже половины «Авито» структуре под управлением АО «Россельхозбанк» (РСХБ). Параметры сделки конфиденциальны, стороны рассматривают в дальнейшем возможность выхода «Авито» на публичные рынки капитала, сообщили в «Авито».

Сделка носила коммерческий характер и включала использование кредитных средств, которые компания Ивана Таврина ранее привлекла для покупки «Авито» у южноафриканского холдинга Naspers в 2022 году, рассказали в РБК, ссылаясь на свои источники.

Менеджмент компании останется без изменений. Акционеры планируют сосредоточиться на двух стратегических направлениях: подготовке «Авито» к международной экспансии и возможном проведении IPO.

Матвей Гавриков