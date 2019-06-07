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Российских военных направят в Центральноафриканскую Республику

18:36, 07.06.2019
Российских военных направят в Центральноафриканскую Республику
Фото: government.ru

30 российских миротворцев отправят в Центральноафриканскую Республику (ЦАР). Об этом заявил спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Не знаю (когда отправят), до конца этого или следующего месяца», — цитирует его «Коммерсант».

Ранее США обнаружили в Центральноафриканской Республике 175 инструкторов российской частной военной компании «Вагнер». Генерал Томас Вальдхаузер заявил, что у некоторых из них есть доступ в кабинет президента. Кроме того, он отметил, что благодаря активности в ЦАР у России есть доступ к полезным ископаемым этой страны.

Общество
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