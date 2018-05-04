Зарипова Эльмира Амировна
Общая информация
Родилась 24 апреля 1974 года в г. Казани.
Образование:
1996 год — Казанский государственный университет (специальность «история» )
2002 год — Поволжская академия государственной службы (специальность «государственное и муниципальное управление» )
Трудовая деятельность:
1996 — 1999 гг. — референт директора, младший научный сотрудник отдела истории Института истории АН РТ.
1999 — 2001 гг. — ведущий специалист организационного отдела, заведующий отделом информации и связи с общественностью администрации Зеленодольского района и г. Зеленодольска.
2001 — 2005 гг. — заместитель начальника отдела социального развития Аппарата Кабинета Министров РТ.
2005 — 2007 гг. — первый заместитель министра социальной защиты РТ.
2007 — 2008 гг. — заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ.
2008 — 2014 гг. — начальник Управления записи актов гражданского состояния Кабинета Министров РТ.
С октября 2014 г. — министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420044, г. Казань, ул. Волгоградская, 47
- Телефон: (843) 557-20-01
- Email: mtsz@tatar.ru
- Сайт: mtsz.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018