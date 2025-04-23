Налог для родителей с двумя и более детьми снизят до 6% с 2026 года

Фото: Динар Фатыхов

С 2026 года работающие родители с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточных минимума, будут платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по сниженной ставке 6%. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков на IV Всероссийском конгрессе «Право на жизнь».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Разница в налоге будет возвращена родителям, — уточнил Котяков. Это нововведение коснется 4,2 млн семей, в которых растут почти 10 млн детей.

Кроме того, министр сообщил, что средний размер пособия для мам-студенток сейчас составляет 12,5 тыс. рублей за 140 дней. В будущем это пособие будет равно прожиточному минимуму в месяц, что позволит мамам получить более 90 тыс. рублей за тот же период.

Напомним, что Минпромторг собирается расширить программу льготного автокредитования, вновь включив в нее семьи с детьми.



Анастасия Фартыгина