Микрозаймы в России обошли кредитные карты по объемам выдачи

Фото: Михаил Захаров

В марте 2025 года в России впервые зафиксировано, что объем выданных микрозаймов превысил объем новых кредитных карт. По данным «Скоринг Бюро», микрофинансовые организации (МФО) выдали клиентам займы на сумму 112,1 млрд рублей, в то время как сумма лимитов по новым кредитным картам составила 108,1 млрд рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С 2020 года объем микрозаймов значительно уступал продажам кредиток, но ситуация изменилась. «Микрозаймы оказались практически не чувствительны к повышению ключевой ставки за 2023–2024 годы с уровня 7,5% до 21%», — комментирует старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Он добавляет, что для банков это изменение стало значительным фактором, замедляющим выдачу новых кредитных карт.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров также подчеркивает, что на фоне снижения активности банков в кредитовании показатели МФО стали выглядеть более привлекательно.

Анастасия Фартыгина