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Минниханов: план на 5 трлн рублей инвестиций будет перевыполнен

13:48, 07.06.2019
Минниханов: план на 5 трлн рублей инвестиций будет перевыполнен
Фото: скриншот видеотрансляции

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что республика запланировала привлечь инвестиции в 5 трлн рублей. Он выразил уверенность в превышении этого плана.

Минниханов подчеркнул, что 48 инвестпроектов на эту сумму были подготовлены в рамках стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года. Главной целью этой стратегии президент Татарстана назвал «повышение качества жизни граждан».

«Мы понимаем, что без экономического роста цель не будет достигнута», — сказал Минниханов на панельной сессии «Инструменты участия бизнеса в проектах национального развития» на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы проработали со всеми отраслями и крупными компаниями те задачи, которые у них есть. Первое — это, конечно, увеличение объемов нефтедобычи за счет новых методов и технологий. Второе — увеличение переработки. И основное — развитие нефтехимии», — добавил президент РТ.

Республика дополнила преференции от федеральных властей собственными разработками, пояснил Минниханов. Привлекательными для инвесторов являются также инфраструктура. Промышленные зоны.

ОбществоВластьЭкономикаИнвестиции Татарстан
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