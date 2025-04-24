Татарстан вошел в топ-5 регионов России с самым высоким средним чеком потребкредита

Фото: Елизавета Пуншева

В марте 2025 года средний размер потребкредитов в России увеличился на 14% по сравнению с февралем, при этом Татарстан вошел в топ-5 регионов с самым высоким средним чеком, который составил 198 тыс. рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольший средний размер выданных потребкредитов в марте замечен в Москве (302 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (247 тыс. рублей) и Московской области (223 тыс. рублей).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В целом по России средний размер потребкредита в марте составил 168,5 тыс. рублей, что на 7,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков уточнил, что рост среднего чека происходит на фоне стабилизации количества выданных кредитов и объясняется политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка.

Напомним, что по результатам февраля 2025 года Татарстан вошел в топ-5 регионов, где по сравнению с январем больше всего снизилось потребительское кредитование — показатель составил 0,9 п.п.



Анастасия Фартыгина