Мария Шакунова: «Люди последнее отдавали фронту, всем делились, так и победили»

Воспоминания труженицы тыла о жизни в военные и послевоенные годы

Фото: Артем Рябов

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне наш корреспондент пообщался с труженицей тыла, ветераном Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) Марией Ивановной Шакуновой. В прошлом году она отметила вековой юбилей. Наша собеседница рано осталась без отца, но смогла получить образование, работала в годы войны в деревенской школе, а после войны связала свою жизнь с военнослужащим. «Служила с ним 20 лет, переезжая из города в город», — говорит Мария Ивановна. Как жилось в непростые военные и послевоенные годы советским людям — в материале «Реального времени».

«Если кому сказать тогда, как мы сейчас живем, не поверили бы»

— Мария Ивановна, расскажите о своем детстве.

— Я родилась 24 мая 1924 года в селе Заинске в семье служащего. Отец мой был фельдшером-акушером. Но он рано умер, в 30 лет, сильно простудился. Мама овдовела в 28 лет, осталась одна с двумя детьми, у меня был старший брат 1921 года рождения. Мы жили на тот момент при Сармановской больнице. Когда отец умер, нас привезли обратно в Заинск. И тогда нам помог наш дед, отец папы. Он домишко построил и отделил нас. Дали нам еще лошадь и корову из своего хозяйства. Когда колхозы начались, нашу лошадку забрали. Не просто было женщине одной держать хозяйство. Мама работала как могла. Трудно было ей.

— Несмотря на такие тяготы, она смогла дать вам образование?

— Да, мы получали пенсию с братом, это было большое подспорье, поэтому мы смогли окончить 10 классов. В то время это было редкостью, мама нас дотянула.

— Мария Ивановна, вспомним 22 июня 41-го года, где застала вас война?

— Я окончила 10 классов в 1941 году как раз. Экзамены в мае сдала, а тут война. Сразу стала работать в деревне Токмак учительницей начальных классов. Нас, девчонок, всех по деревням распределили, а ребят — на войну. Больше половины не вернулись. Трудные годы, кто пережил, знает.

— А как сложилась судьба вашего брата, его забрали на фронт?

— Брат окончил 10 классов, год проработал, потом его забрали в армию. Война застала его там, служил он у границы с Белоруссией. Был дважды ранен, во второй раз, раненным, попал в плен. Когда от него не стало писем, я искала его, писала везде. Он в конце войны только объявился, их освободили, вернулся домой живым.

Коллеги и ученики Марии Шакуновой. фото из семейного архива семьи Шакуновых

— Расскажите о вашей работе в годы войны.

— Школа была не очень большая, четыре класса. Нас учителей четверо было. В две смены работали. Мы активисты были в деревне, всегда в помощь местному начальству. В управление нас вызывали и давали разнарядку. Сейчас помогают солдатам, тоннами возят помощь. И тогда тыл помогал фронту, мы ходили по домам просили помочь. А в домах одни женщины, которые остались без мужей. Семьи тогда были большие, детей много — полная печка. А ты просишь их еще помочь фронту: то на танковую колонну надо собрать, то на эскадрилью самолетов. Люди бедные последнее отдавали, всем делились. Вот так мы и победили в войне. В первые годы, конечно, лучше было, у кого что было, потом становились беднее и беднее. Четыре года — не шутка. Трудно было, голодали.

Если бы кому сказать тогда, как мы сейчас живем, не поверили бы, что можно так жить. Тут кран, там кран, везде вода бежит: холодная, горячая. А тогда ведь ничего не было. Я на квартире жила у бабушки, учителям давали во время войны восемь килограммов муки на месяц, а на зиму давали три кубометра дров отапливаться. А дрова в лесу, сами ездили за ними.

Соли нет, мыла нет, спичек нет. Всем делились, одна сварит картошку — и всех соседок приглашает. Картошки, конечно, старались больше сажать. Если весной, когда перекапываешь под посадку, попадется гнилая картошка, радуешься: наберем на лепешки. Лепешки из гнилой картошки ели.

«Помните, через что пришлось нам пройти»

— Как сложилась ваша жизнь после войны?

— Когда война закончилась, я еще работала два года там же, в школе. А в 1947 году вышла замуж за военнослужащего. Муж мой местный, в нашей школе учился, у него родня в Бегишево. Так и познакомились, поженились, и я уехала с ним, он тогда служил в Перми.

Мария Шакунова с супругом. фото из семейного архива семьи Шакуновых

— Быть женой военного — нелегкий труд...

— Да, куда прикажут, туда и ехали. Он прослужил 27 лет, и я вместе с ним прослужила 20 лет, переезжая с одного места на другое. Шесть раз переезжали. Из Перми уехали под Волгоград, в станицу Морозовскую, в Армавире жили, на Дальнем Востоке… Он был начальник вооружения и питания летного полка на Сахалине, когда пришел и сказал, что его документы отправили в округ: если все нормально, говорит, в Германию на семь лет уезжаем. Проверили, служил он всегда честно, без замечаний, медалей полно. Так попали в Германию, потом была Рига, оттуда и демобилизовался в звании капитана. Где только ни были, жить можно везде.

— Как потом оказались в Нижнекамске?

— Когда он демобилизовался, у нас жилья не было, ничего не было, всю жизнь ездили только. Решили приехать на родину, в Нижнекамске как раз стройка началась, поэтому обосновались здесь.

Когда я выходила замуж, у меня было шесть лет стажа. И все. Сюда приехали, мне сорок пять лет, а стажа работы всего ничего. Начала все заново. Еще при службе мужа я окончила курсы машинисток, пригодилось. Пошла в газету «Ленинская правда», машинисткой устроилась, потом в химико-технологическом институте проработала порядочно, а потом на Нижнекамскую ТЭЦ-1 попала, оттуда на пенсию ушла.

— Мария Ивановна, в преддверии Дня Победы, что бы хотели сказать нашим читателям?

— Надо помнить, не забывать, через что пришлось нам пройти. Это были страшные годы. Помните, рассказывайте детям. Самое главное — мир, желаю всем нам мирного неба!