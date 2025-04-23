Разгром, чемодан, отпуск: «Ак Барс» выбрал худший сценарий для вылета из плей-офф

Шестой матч серии с «Динамо» закончился разгромным поражением

«Ак Барс» закончил свое выступление в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина разгромно проиграла в шестом матче серии московскому «Динамо» со счетом 1:6 и вылетела из плей-офф. Почему все у «Ак Барса» пошло не по плану — в материале «Реального времени».

Второй раунд — прорыв или провал?



Крупное поражение в решающем матче — явно не такого ожидали болельщики от «Ак Барса» в концовке серии с «Динамо». После двух уверенных побед на выезде команда Анвара Гатиятулина умудрилась проиграть четыре игры подряд. Особенно обидным получилось последнее поражение: разгромно на домашнем льду. К тому же, «Ак Барс» так и не победил москвичей в Казани.

В прошлом сезоне команда вылетела уже после первого раунда. На этот раз результат чуть лучше, остановились на второй стадии турнира. Перед шестым матчем в соцсетях клуб вспоминал третий Кубок Гагарина в истории «барсов». С тех пор прошло ровно семь лет. И это тот срок, за который «Ак Барс» умудрился скатиться в ранг крепких середняков. А ведь когда-то команда шла в числе основных фаворитов в каждом сезоне.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Многое по перспективам нынешнего «Ак Барса» в плей-офф было понятно по скомканной концовке регулярного чемпионата. Гатиятулин так и не нашел решения проблемы, которая неожиданно возникла после Матча звезд КХЛ. Некоторые эксперты говорят, что именно на этот отрезок пришлось полноценное возвращение Зинэтулы Билялетдинова на «тренерский мостик». С этого началась чехарда, с этого, мол, начался игровой раздрай. Как бы там ни было, итог получился один — вылет во втором раунде Кубка Гагарина.

Логика в изменениях была, но не сработало

А ведь в «Ак Барсе» активно работали над тем, чтобы вернуть серию обратно в Москву. Даже внесли кучу изменений в состав по сравнению с предыдущим матчем с «Динамо». В частности, поставили в ворота Амира Мифтахова, для которого эта игра стала дебютной в роли основного голкипера в плей-офф за карьеру. Или вот вернули в защиту Даниила Журавлева, весь сезон проводившего в третьей паре, а в Кубке Гагарина он не выходил 15 матчей подряд.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Продолжились перестановки в атаке команды. Ник Петан снова был спущен в третье звено, где растворился в пятой игре серии. Туда же опустился Семен Терехов, а Семен Кошелев, неожиданно, получил повышение в трио с Кириллом Семеновым и Дмитрием Яшкиным. Артуру Бровкину и Артемию Князеву места в заявке не нашлось.

Изменения вполне поддавались логике — там добавить надежности, здесь скорости, а тут взаимопонимания. Но не получилось, ни то, ни другое, ни третье. Мифтахова в итоге заменили после трех бросков еще в первом периоде. Журавлев не справился в обороне и «привез», минимум, один гол. Да и звено Яшкина потеряло свою эффективность. Впрочем, почему изменения не сработали, тренеры смогут сказать только, когда проанализируют матч. Но надо ли уже это теперь после вылета?

Хотелось чуда

Легко говорить об этом по окончании матча, однако «Ак Барс» выбрал наихудший способ завершения сезона. И ведь даже не очень понятно, когда именно сломалась команда в шестой игре. Начало первого периода осталось за казанцами, опасные подходы дважды организовал Артем Галимов. Однако забили гости: Джордан Уил продавил Митчелла Миллера и вонзил шайбу в ворота — 0:1. Глупое удаление Кошелева спишем на мандраж, но после этого «Динамо» реализовало большинство и сделало счет 0:2. Две ошибки и два пропущенных, вот же эффективность у «бело-голубых». А может дело в том, что «Ак Барс» перегорел еще до выхода на лед?

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Давление на команду было колоссальное, тем более психологическое преимущество после трех побед подряд оставалось у москвичей. Две шайбы словно выключили «барсов», в созидании у хозяев льда не получилось ничего. И даже появление Тимура Билялова вместо Мифтахова выглядело спонтанным решением. Реальных ошибок у вратаря в этих голах не было. Но тренерам надо было что-то сделать, вот они и заменили голкипера.

«Ак Барс» в этом плей-офф пять раз начинал игру с двух пропущенных и счета 0:2. Все эти пять матчей казанцы «успешно» проиграли. Лишь в одном случае «барсы» смогли отыграть две шайбы, но все равно уступили — в овертайме «Автомобилисту». Ничего хорошего не приходилось ждать и в игре с «Динамо». Так оно и вышло, но в душе хотелось чуда.

Ну как же без Комтуа?

Во втором периоде гости умело поддушили «барсов» в самый нужный для себя момент. Хоккеисты «Динамо» выстояли в стартовом спурте «Ак Барса» и в ответ забили дважды. Самым поразительным был момент с третьим взятием ворот. «Бело-голубые» заработали на себе удаление и реализовали большинство за девять секунд. Поразительная уверенность в своих силах. А ведь пару минут до этого «Динамо» безвылазно обороняло победный счет.

Затем случился контрвыпад Артема Ильенко. Форвард москвичей в слаломном проходе продавил Журавлева и переиграл Билялова. Все это делалось с такой легкостью, будто в соперниках были школьники. Но это не про уровень игроков «Ак Барса». Просто «Динамо», помимо качественной обороны, немного везло в полумоментах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

И как тут не отметить Максима Комтуа? Канадец провалил два первых матча серии с «Ак Барсом». Казанцы легко выводили на эмоции легионера «Динамо», умело выключая того из игры. Штаб Алексея Кудашова, видимо, просек фишку и внес коррективы. С тех пор Комтуа преобразился, став двигателем прогресса москвичей в забивании голов. В решающем матче серии на счету Макса хет-трик. Именно так отвечают истинные лидеры команды на провокации соперников. Увы, такого игрока у «Ак Барса» во втором раунде не нашлось. А может и во всем плей-офф.

«Ак Барс» — системная команда»

После игры было интересно послушать тренеров обеих команд. Наставник «Динамо» Алексей Кудашов находился в приподнятом настроении. Он отдал должное «Ак Барсу», назвав его крепким соперником. Кудашов заявил, что не удивился бы, если бы казанцы в случае победы в серии в итоге выиграли Кубок Гагарина. Но история не любит сослагательного наклонения.

— Хочу поблагодарить Бога за то, что он дал нам в этой сложной серии удачу и победу. Хочу поблагодарить игроков «Ак Барса» за эту серию, каждая игра была качелями. Серия была очень сложной, в каких-то матчах нам сопутствовала удача, мы находили пути для побед. Плей-офф — это совокупность. Если не будет вратаря, защитников, большинства — ничего не выиграешь. В серии до четырех побед должно быть все. «Ак Барс» — сильная, системная команда. Соперник хорошо готов физически, индивидуальное мастерство есть. Мы играли против команды, которая обладает большим мастерством. Были не готовы к рабочему хоккею, организованному. К команде, которая знает, что делает. Успели вовремя сообразить, перестроиться, — сказал Кудашов.

С появлением в пресс-ложе Гатиятулина атмосфера накалилась, да и сам тренер частенько просто уходил от сути вопроса, отвечая общими фразами. По его мнению, «Ак Барс» уступил сопернику в каких-то отдельно взятых мелочах, которые в совокупности не позволяли получить положительный результат.



— Если брать не сегодняшний матч, а в целом по серии, то все было рядом. Мы уступили в фокусе на моментах. Соперник наказывал нас за ошибки, которые мы допускали. Где-то не смогли свое забрать в четвертом и пятом матчах. Проигрывает и побеждает команда. Но ответственность за результат несет главный тренер. Оценить сезон? Надо все проанализировать. Игра вратарей? Нужно проанализировать, я пока не готов отвечать на такие вопросы, — резюмировал Гатиятулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» — «Динамо» М — 1:6 (0:2, 0:2, 1:2)

Голы:

0:1 Уил (Сикьюра, Сизов, 07:02)

0:2 Джиошвили (Сикьюра, Комтуа, 09:21)

0:3 Комтуа (Ожиганов, 30:46, 5х4)

0:4 Ильенко (Римашевский, 37:19)

0:5 Комтуа (Пакетт, Ожиганов, 46:17)

1:5 Миллер (Фальковский, 51:24)

1:6 Комтуа (54:56, ПВ)

Следующий официальный матч «Ак Барса» состоится уже в сентябре, в новом сезоне. Нынешний для команды Гатиятулина завершен. Впереди «Ак Барс» ждет сложное межсезонье, с вопросами о судьбе генерального менеджера и тренерского штаба. Семь лет без титулов — это тот результат, за который в Татарстане обычно бывает серьезный спрос. Особенно в топ-клубе, каким когда-то был «Ак Барс». А пока что — разгром, чемодан и отпуск.

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