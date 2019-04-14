Поволжская неделя: Хабиров забывает башкирский, перестановки в Удмуртии и требования к Самарскому НПЗ

События уходящих семи дней в ПФО

На уходящей неделе врио главы Башкирии Радий Хабиров признался, что забывает башкирский язык, но пообещал заговорить на венском диалекте немецкого в обмен на австрийские инвестиции. Экс-прокурор Удмуртии Сергей Панов занял пост главного федерального инспектора республики. Кроме того, нижегородское правительство отобрало кандидатов на пост министра строительства области, к самарскому НПЗ предъявили требования на 5 млрд рублей, а губернатора Ульяновской области ФАС заподозрила в ограничении конкуренции.

Башкортостан

Уфимский «Салават Юлаев» все же уступил омскому «Авангарду» в финале плей-офф Восточной конференции КХЛ. Шестой матч оказался последним для хоккеистов из Башкирии, но игру они показали достойную.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров, выступая в поддержку башкирского языка, признался, что начинает его забывать. В то же время на встрече с австрийскими бизнесменами он заявил, что заговорит на венском диалекте немецкого языка, если республика получит инвестиции на сумму более 5 млрд евро.

Также на прошедшей неделе Хабиров представил и. о. главы администрации Стерлитамакского района. Им стал Анвар Абдрафиков. Новым председателем Центризбиркома Башкирии избрана Илона Макаренко, которую ряд экспертов называет протеже руководителя республики.

Неожиданно разгорелся скандал вокруг татарского юмориста Данира Сабирова. Всемирный курултай башкир (ВКБ) осудил один из его номеров, который представлял пародию на башкирский танец. Сабирову пришлось извиниться и даже перенести свои выступления в РБ.

Ситуация в Сибае остается нестабильной. Певец Радик Юльякшин пообещал поддержать жителей города, устроив концерт на его главной площади. В то же время власти и УГМК обещают продолжить подтопление карьера. Сейчас идет работа над проектом второго этапа работ.

Радик Юльякшин пообещал поддержать жителей Сибая, устроив концерт на его главной площади. Фото Дмитрия Резнова

ЦБ оценил дыру в капитале «Роскомснаббанка» в 7,38 млрд рублей.

В Уфе уже установили памятник татарскому литератору Габдулле Тукаю. Его открытие запланировано на 18 апреля.

Башкирское правительство решилось приватизировать АО «Институт нефтехимпереработки». Сообщения о подготовке передачи института в частные руки появлялись на протяжении уже нескольких лет, и теперь власти включили 100% компании в план приватизации.

Удмуртия

Бывший прокурор Удмуртии Сергей Панов занял пост главного федерального инспектора республики.

Начала проясняться судьба главного корпуса Ижевского оружейного завода. Власти УР договорились с Росимуществом о передаче объекта в аренду республике, а именно в оперативное управление Национального музея Удмуртии. Это должно дать возможность выбивать из федерального центра деньги на реставрацию памятника истории.

Глава Завьяловского района Андрей Коняшин ушел в отставку. До окончания срока полномочий он не доработал два года.

Сергей Панов занял пост главного федерального инспектора республики. Фото izvestiaur.ru



Нижегородская область

Суд оставил без изменения приговор экс-мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину. А вот бывшему министру госимущества Нижегородской области Александру Макарову срок сократили. Суд решил заменить ему оставшиеся 1 год 3 месяца лишения свободы на ограничение свободы.

Одновременно правительство региона продолжает подыскивать нового министра строительства. Первый этап конкурса прошли 15 кандидатов.

Зарегистрированное в Нижнем Новгороде Волжское пароходство может стать базой для объединения всех судоходных активов Владимира Лисина. Это позволит UCL Holding оптимизировать расходы и использование флота.

Кроме того, власти Нижнего Новгорода пообещали учесть все пожелания жителей при проектировании благоустройства центральной пешеходной улицы города Большая Покровская.

Самарская область

Вступившее в процедуру банкротства ООО «СамараТрансНефть-терминал» допустило дефолт по облигациям, что позволило их держателям требовать 5 млрд рублей только по одной серии. В итоге компания получила требования по нескольким сериям облигаций не менее чем на 5 млрд.

Финал Олимп — Кубка России по футболу решено провести на стадионе «Самара Арена». В то же время область пока не может получить этот объект в собственность. Однако регион готов тратить на содержание территории вокруг стадиона около 47 млн рублей.

Тольяттинская птицефабрика может вернуться на рынок. Фото tlt.volga.news

Кредиторы АО «Тольяттинская птицефабрика» согласились рассмотреть вопрос о прекращении конкурсного производства и переходе к внешнему управлению.



Власти Самары предложили ввести в городе платные парковки. Законодательная база для этого уже создана.

Оренбургская область

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер может назначить своим заместителем Олега Димова. А вот отвечающая за внутреннюю политику Вера Баширова будет отправлена в отставку, сообщают СМИ.

Бывшему главе региона Юрию Бергу прочат назначение в «Росгеологию».

Ульяновская область

ФАС РФ заподозрила губернатора Ульяновской области Сергея Морозова в ограничении конкуренции при заключении договора о проведении анализа системы тарифообразования.

А вот одному из депутатов местного заксобрания повезло еще меньше. Генпрокуратура нашла у него офшорную компанию на Сейшельских островах. В итоге он не смог переизбраться в 2018 году.

Кировская область

После запрета рассчитывать тарифы на вывоз мусора по площади помещений власти Кировской области определили нормативы образования твердых коммунальных отходов (ТКО). По прогнозам, новые платежи вырастут на 14—20%.

Саратовская область

Новый саратовский аэропорт «Гагарин» может открыться на месяц раньше запланированного срока — в августе 2019 года. Однако такое развитие событий вероятно, если Минфин доведет лимиты финансирования до ФГКУ «Росгранстрой» к концу апреля.

Спикером Саратовской областной думы избран Александр Романов.

Аэропорт «Гагарин» может открыться в августе 2019 года. Фото saratov24.tv

Пермская область

Верховный суд направил на новое рассмотрение дело о продаже АО «Порт Пермь» иностранному инвестору.

В Перми 137 школьников отравились в столовой. Началась доследственная проверка. По предварительным данным, они заразились кишечной инфекцией.

Бывший гендиректор «Татнефти» Шафагат Тахаутдинов проявил интерес к добыче нефти в Пермском крае. Связываемое с ним ООО «Инвестсодружество» приобрело 30% пермского нефтедобывающего предприятия «Сиаль».