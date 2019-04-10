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ЦБ: дыра в капитале уфимского «Роскомснаббанка» превысила 7 млрд рублей

12:24, 10.04.2019
ЦБ: дыра в капитале уфимского «Роскомснаббанка» превысила 7 млрд рублей
Фото: google.com/maps / скриншот

Центробанк подсчитал размер дыры в капитале уфимского «Роскомснаббанка» (бывший «Башкомснаббанк»). Ее объем, по данным регулятора, составил 7,38 млрд рублей.

Согласно материалам ЦБ, активы банка на момент отзыва лицензии составили 15,75 млрд рублей. В то же время обязательства достигли 23,13 млрд рублей.

Напомним, что Банк России отозвал лицензию «Роскомснаббанка» в марте. Причиной стал ряд нарушений, в том числе действия, которые регулятор счел похожими на создание «финансовой пирамиды».

Выплаты вкладчикам начались 19 марта. К концу месяца ЦБ потребовал его банкротства.

ЭкономикаБанки Башкортостан
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