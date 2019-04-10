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В Минспорта РФ заявили о проблемах с передачей «Самара Арены» региону

14:34, 10.04.2019
В Минспорта РФ заявили о проблемах с передачей «Самара Арены» региону
Фото: ru.wikipedia.org / Igorkhai

Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что с передачей стадиона «Самара Арена» региону есть проблемы.

«Работа по передаче стадионов регионам начата, арены передаются в плановом режиме, в этом плане мы осуществим преемственность. Чуть сложнее с самарским стадионом — это огромный и сложный объект», — сказал он после заседания итоговой коллегии Министерства спорта РФ, его слова приводит ТАСС.

Ранее главное управление организации торгов Самарской области объявило тендер на содержание территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена». Стоимость контракта составляет 46,9 млн рублей.

СпортФутбол
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